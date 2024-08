Československo 1921 očima Američanů. Projeli nový stát, viděli bídu, bláto i luxus

Foto: Library of Congress, Prints and Photographs Division, Stereo Foreign Geog File / Aktualne.cz

Československu byly pouhé tři roky, když se ho vydala prozkoumat skupina amerických "korespondentů", tedy zahraničních zpravodajů. Byl mezi nimi i fotograf firmy Keystone View Company. Právě on na stereografických snímcích zachytil bahnité moravské "highways", ženy s nůšemi, výrobu automobilů Laurin & Klement, tramvaje na Václavském náměstí i chudobné vesnice na Slovensku.

Zájem amerických novinářů o Československo byl v roce 1921 vcelku pochopitelný. Jednalo se o nově vytvořený stát v centru Evropy a USA při jeho vzniku sehrály významnou roli. Snímky, které tehdy vznikly, jsou nyní uloženy v archivu knihovny amerického Kongresu.

Záběry do značné míry odrážejí poválečnou bídu, se kterou se tehdy stále potýkalo mnoho obyvatel Československa, ale ukazují i sílu a vyspělost místního průmyslu a fascinaci fotografa národními kroji. Snímky jsou součástí rozsáhlé kolekce stereografických kartiček, které vznikly díky firmě Keystone View Company. Ta do celého světa dodávala sady obrázků z nejrůznějších zemí. Sloužily jak pro zábavu, tak pro vzdělávací účely. Lidé díky nim mohli poznávat vzdálená místa, a to navíc s prostorovým vjemem.

V době, kdy fotografie Československa vznikly, byla Keystone View Company největší stereografickou společností na světě. Podařilo se jí dokonce ovládnout a vymazat z trhu největší konkurenty, kterými byly firmy Underwood & Underwood a H.C. White. I díky tomuto kroku měla v roce 1935 k dispozici přibližně dva miliony stereoskopických negativů.

Z kontextu fotografií v "československé kolekci" stereografií lze usuzovat, že alespoň část těchto fotografií vznikla během organizované poznávací cesty pro americké novináře po Československu. Bližší písemné prameny, objasňující vznik kolekce v online archivu knihovny amerického Kongresu dostupné nejsou, stejně tak chybí i zadní strany stereoskopických kartiček, kde se obvykle nacházelo několik odstavců textu. Ten komentoval a vysvětloval to, co divák na snímku vidí.

Ve fotogalerii jsme využili vždy jen jeden ze snímků, tvořících stereografickou dvojici. Horní rohy obrázků, které jsou na originále zakulacené, jsou doplněny s pomocí umělé inteligence (většinou se jednalo o bílé nebe, větve stromů nebo nepodstatné části budov).