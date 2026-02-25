Fotil japonské nahotinky i samotného císaře. Baron z Chomutova se skandálu nebál

Z Chomutova až na císařský dvůr v Tokiu, od mexických bojišť po světové výstavy ve Vídni a Paříži. Život barona Raimunda Stillfrieda z Ratenic připomíná dobrodružný román, v němž se střídají války, diplomatické mise, umělecké ambice i skandály. Z někdejšího důstojníka se stal fotograf, jehož snímky dnes opatrují nejvýznamnější světová muzea. A jehož příběh dodnes budí otázky.
Raimund Stillfried z Ratenic se narodil 6. srpna 1839 v Chomutově do šlechtické rodiny s vojenskou tradicí. Otec August Wilhelm von Stillfried-Rathenitz byl rakouským polním podmaršálkem, matka Marie Anna pocházela z rodu Clam-Martiniců.
Mladého Raimunda tak od malička vedli k vojenské kariéře. Už ve dvanácti letech nastoupil jako kadet na námořní akademii v Terstu. Vedle přísného výcviku jej však přitahovalo i výtvarné umění. Soukromě navštěvoval hodiny malby a kresby, nejprve u Bernharda Fiedlera, později v Linci u Josefa Maria Kaisera.
V armádě postupoval rychle: stal se poručíkem, nadporučíkem a roku 1862 kapitánem pěšího pluku. Jenže služba mu byla těsná. Roku 1863 dobrovolně rezignoval a vydal se na cestu, která neměla v jeho rodině obdoby. Jako lodní plavčík na brémské plachetnici Inka odplul do Peru.
V Jižní Americe se živil jako lovec, obchodník s kožešinami i stavitel lodí. Následovaly cesty do Číny, Spojených států a především do Japonska, kam dorazil roku 1864. V Nagasaki se tehdy setkal s berlínským malířem Eduardem Hildebrandtem, který rovněž hledal inspiraci v nově se otevírajícím Východě.
Ještě než se usadil, čekala ho další epizoda: služba v Mexiku v armádě císaře Maxmiliána I. Mexického. Jako důstojník kavalerie „Rudých husarů“ bojoval po boku habsburského panovníka proti republikánům vedeným Benitem Juárezem. Po Maxmiliánově popravě v Querétaru roku 1867 se Stillfried stáhl zpět do Evropy a brzy znovu zamířil do Japonska.
Zpočátku působil v diplomatických a obchodních službách. Pracoval pro nizozemskou textilní firmu Textor & Co. v Nagasaki, později se pohyboval v prostředí severoněmeckého vyslanectví v Tokiu a podílel se na aktivitách rakousko-uherské mise ve východní Asii. Americká cestovatelka Margarete Weppnerová jej v té době zmiňuje jako „německého šlechtice“ žijícího v Jokohamě, kde cizinci vedli okázalý a nákladný život.
Právě v Jokohamě nastal zásadní obrat. Roku 1871 tu Stillfried založil fotografický ateliér Stillfried & Co. Není zcela jasné, kde se naučil fotografovat; podle historiků se mohl školit u proslulého Felice Beata, který v Japonsku působil již od počátku 60. let. V každém případě se Stillfried rychle vypracoval mezi nejvýraznější tváře místní fotografické scény.
Tajně vyfotil i císaře
Fotografoval portréty, typové studie i krajiny. V době těžkých kamer a dlouhých expozic musel své snímky pečlivě aranžovat. Mnohé portréty byly ručně kolorovány, aby vynikly barvy kimon a dalších detailů. Turisté z Evropy a Ameriky, kteří do Jokohamy proudili, vyhledávali právě takové obrazy „exotického“ Japonska – byť byly často stylizované a přizpůsobené západní představě o samurajích, gejšách či čajovnách.
Stillfried se nevyhýbal ani riziku. Roku 1872 tajně vyfotografoval císaře Meidžiho během inspekční cesty do Jokosuky, a to bez oficiálního povolení. V zemi, kde bylo zobrazování panovníka přísně kontrolováno, šlo o bezprecedentní čin. Následovala policejní razie a diplomatický tlak, Stillfried se však hájil americkým občanstvím. Skandál měl odezvu po celé Asii a paradoxně přispěl k tomu, že vláda brzy nechala vytvořit oficiální císařský portrét.
Složitý proces
Kolem roku 1870 byla fotografie stále technicky náročným a fyzicky vyčerpávajícím procesem. Nejrozšířenější metodou byl tzv. mokrý kolodiový proces, který v roce 1851 představil anglický sochař a fotograf Frederick Scott Archer. Skleněná deska se nejprve potřela roztokem kolodia s halogenidy, poté se v temné komoře zcitlivěla v lázni dusičnanu stříbrného a ještě vlhká vložila do fotoaparátu. Expozice trvala podle světelných podmínek několik vteřin až desítek vteřin, takže fotografovaní museli zůstat naprosto nehybní; portréty se často pořizovaly s opěrkami hlavy.
Navzdory konfliktům jej japonské úřady využívaly. Roku 1872 podnikl na jejich žádost dvouměsíční cestu po Hokkaidu, kde dokumentoval modernizační projekty i původní obyvatele severního ostrova. Tyto snímky měly reprezentovat Japonsko na světové výstavě ve Vídni roku 1873. Tam Stillfried nejen vystavoval fotografie, ale nechal v Prátru postavit i autentickou japonskou čajovnu, v níž prezentoval své práce a suvenýry. Získal medaili za pokrok i Řád Františka Josefa. Zároveň však vyvolal pohoršení kvůli údajným mravním i pracovním prohřeškům.
Jeho podnikání bylo rozsáhlé. V Jokohamě zaměstnával až tři desítky pracovníků, prodával fotografie i evropské luxusní zboží. Spolupracoval s Hermannem Andersenem, převzal archiv negativů od Felice Beata a krátce působil jako učitel fotomechanických technik ve státní tiskárně v Tokiu. Později se s Andersenem dohodl na rozdělení působnosti. Stillfried měl fotografovat v Číně, Andersen v Japonsku.
V 80. letech cestoval po Šanghaji, Hongkongu, Siamu i Sibiři. Pro siamského krále pracoval dokonce jako restaurátor maleb. Roku 1883 se natrvalo vrátil do Vídně. V Japonsku zanechal partnerku a dvě dcery; doma se oženil s Helenou Jankovich de Jeszenicze, s níž měl další dvě děti.
Ve Vídni se věnoval malbě interiérů, vystavoval akvarely a fotografie, podnikal poslední větší cesty po Balkáně a Řecku. Zemřel 12. srpna 1911. Jeho vdova poté věnovala rozsáhlý soubor fotografií a akvarelů lipskému Muzeu pro etnologii.
Autorství mnoha snímků zůstává dodnes nejisté – ateliéry si tehdy prodávaly nejen vybavení, ale i negativy, a fotografie kolovaly bez jasného označení. Přesto je jméno Raimunda Stillfrieda z Ratenic pevně spojeno s vizuální podobou Japonska éry Meidži, jak ji poznal Západ. Z dobrodruha a bývalého důstojníka se stal prostředník mezi světy.
Zdroj: Český rozhlas Sever, Family Association of the Counts and Barons von Stillfried und Rattonitz
ŽIVĚEU poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur tak či onak, uvedla von der Leyenová v Kyjevě
Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun) tak či onak, řekla v úterý v Kyjevě předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zdůraznila, že půjčku odsouhlasilo 27 hlav států a vlád a svůj závazek musí dodržet. Praktické schválení půjčky ale nyní zablokovala Budapešť, která požaduje, aby Ukrajina nejdříve obnovila tranzit ruské ropy do Maďarska.
ŽIVĚNudný, lživý projev, odtržený od reality milionů Američanů. Demokraté Trumpa strhali
Donald Trump přednesl dosud nejdelší projev o stavu unie. Někteří demokratičtí politici opustili předčasně projev republikánského prezidenta. Další ho bojkotovali. Nepřišla na něj zhruba polovina demokratů ze Sněmovny reprezentantů i Senátu. Demokraté posléze podrobili projev o stavu unie tvrdé kritice.
ŽIVĚPoslanci přehazují miliardy. Okamurovci se vztekají kvůli referendu
Opozice doručila výboru několik pozměňovacích návrhů. Například TOP 09 chce seškrtat výdaje za 64 miliard Kč a přidat armádě, lidovci chtějí poslat 48 milionů korun navíc na podporu práce s mládeží. Vzhledem k tomu, že opozice má ve výboru i na plénu menšinu, se dá předpokládat, že její návrhy stejně jako v minulosti z valné většiny neuspějí.
Loni bylo zabito 129 novinářů, Izrael stojí za dvěma třetinami případů, píše CPJ
Za rok 2025 bylo po celém světě zabito 129 novinářů, informoval dnes Výbor na ochranu novinářů (CPJ) se sídlem v New Yorku, přičemž dvě třetiny těchto případů organizace spojuje s Izraelem a válkou v Pásmu Gazy. Rok 2025 je z pohledu této statistiky druhý nejhorší rok v řadě za posledních 30 let, kdy výbor údaje sleduje. V roce 2024 bylo zabito 124 žurnalistů.
„Nechci být nevděčný, ale...“ České naději vadí spojování s rodiči, může být leteckým inženýrem
Zažil svou premiéru pod pěti kruhy. Na olympijských hrách startoval biatlonista Petr Hák ve vytrvalostním závodě a byl členem mužské štafety, která si v Anterselvě dojela pro skvělé šesté místo. Dvaadvacetiletý závodník a syn slavných biatlonových rodičů má do budoucna velké ambice, a to nejen co se týče sportovní kariéry.