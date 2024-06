"Moc utrácíš." Partnerské finance by neměly být tabu, expertka radí, jak na to

Finance jsou nezbytnou součástí vztahů, přesto o nich často nemluvíme rádi. Ekonomka a máma čtyř dětí Eva Hlavsová zdůrazňuje, že je dobré se o penězích začít s partnerem bavit otevřeně co nejdříve. "I když nikdy není pozdě, diskuse o financích není jen tvorba vyváženého rozpočtu, ale především vytváření vize pro společnou budoucnost," říká a radí, jak o financích v páru mluvit.

"Existuje nemálo případů, kdy zanedbané téma financí dojde do bodu, v němž jeden z partnerů nemá nad financemi kontrolu. Zpravidla je to žena s dětmi, která nemá žádné vlastní peníze, takže je chtě nechtě na druhém zcela závislá," říká ekonomka a spoluzakladatelka investiční platformy Fondee Eva Hlavsová. O penězích je podle ní proto dobré se s partnerem začít otevřeně bavit včas.

Dává deset rad, jak na to:

"V první řadě veďte s partnerem o penězích otevřenou diskuzi. Buďte upřímní a transparentní. Pravidelně diskutujte o příjmech, výdajích, dluzích, finančních cílech, obavách a očekáváních. Budete tak oba informovaní a zabráníte nedorozuměním a konfliktům," říká Hlavsová.

Radí domluvit si pravidelnou schůzku například jednou za měsíc, na níž proberete příjmy, výdaje, plánování rozpočtu a cíle. "Schopnost se o financích bavit mezi partnery je důležitá. A je překvapivé, jak málo to lidé dělají. Například znám případy, kdy jeden z manželů vůbec neví, kolik druhý vydělává, natož aby věděl, jak peníze investuje," dodává Hlavsová.

Na otázku, zda vést oddělený, nebo společný účet, nemá odbornice jednoznačnou odpověď. "Záleží, co vám s partnerem vyhovuje. Dobrým kompromisem je společný účet pro společné výdaje a oddělené účty pro osobní výdaje. Například jeden účet na nájem, provozní náklady a jídlo, ale oddělené účty pro osobní záliby a nákupy," popisuje druhý krok vedení společných financí Hlavsová.

Stanovte si měsíční limit

Jako třetí krok si naplánujte a sestavte rozpočet. "Udělejte si jasno ve finančních cílech a společně si je naplánujte. Využívejte aplikace pro správu financí nebo excelové tabulky pro sledování výdajů a úspor," říká Hlavsová a radí nastavit si měsíční limit pro zábavu a osobní útratu s cílem zabránit překročení rozpočtu.

Právě společné cíle patří mezi aspekty, které dokážou vztah utužit. Může se jednat o spoření na dovolenou, koupi domu nebo na důchod. "Partneři by si měli říci, co je pro ně osobně důležité, jelikož každý z nich může mít úplně jiné představy o nakládání s penězi. Je v pořádku, že se stoprocentně nepřekrývají, ale je třeba hledat kompromisy," popisuje čtvrtý bod finanční expertka.

"Často se jedná o otázku osobních hodnot a nemusí jít ani o diametrálně odlišné vnímání. Třeba investování do vzdělávání dětí nebo vytvoření polštáře pro jejich pohodový start v životě jsou cíle, které směřují k tomu stejnému, i když jiným způsobem - finančnímu zajištění potomků," vysvětluje ekonomka a máma čtyř dětí. Radí si měsíčně odkládat částku na společný účet určený například na dovolenou nebo dražší spotřebiče.

Myslete na krizi

Jako pátý bod Hlavsová uvádí vytvoření si nouzového fondu. "Mějte dostatek peněz na nečekané výdaje, aby vás ani finanční krize nerozdělila," říká. Kromě společné finanční rezervy si radí připravit i svou vlastní. "Udržování finanční nezávislosti může být klíčové pro osobní pocit bezpečí a sebeúcty. To zahrnuje vlastní úspory nebo investice, které nejsou společné, ale slouží jako 'záchranná síť' v případě osobních potřeb nebo neočekávaných událostí," uvádí. "Domluvte se, kolik procent z příjmů budete ukládat na společný nouzový účet a kolik na soukromý," dodává.

Dluhy jsou dalším bodem, o kterých by měli partneři transparentně hovořit. "Upřímnost je klíčová, protože dříve nebo později tyto věci obvykle vyplavou na povrch. Pokud jeden z partnerů přichází do vztahu s dluhem, diskutujte, zda budete na jeho splacení pracovat společně nebo individuálně," říká Hlavsová.

Společně se také rozhodněte, zda budete investovat nebo spořit na důchod či jiné životní cíle. "Při rozhodování pamatujte na ochranu úspor před inflací. Společně můžete investovat do ETF fondů nebo si zřiďte individuální penzijní účty jako například dlouhodobý investiční produkt (DIP)," radí expertka v sedmém kroku.

"Moc utrácíš"

Každý má o správě svých financí jinou představu, což může být ve vztahu podstatný kámen úrazu. "Respektujte finanční styl partnera, ale pracujte na kompromisním řešení, abyste srovnali rozdíly. Pokud je jeden z vás utrácivý, zatímco druhý je spořivý, nastavte si měsíční 'volno' pro nákupy bez pocitu viny, ale za předpokladu dodržení rozpočtu," říká Hlavsová.

Pokud plánujete rodinu, ujasněte si, jak ji finančně zajistíte i dlouhodobě. "Včasné plánování a dohoda ohledně výživného mohou předcházet budoucím sporům. Jednou z otázek, na kterou byste si měli odpovědět, je i společné spoření na vzdělání dětí," říká expertka a radí, jak se připravit na mateřskou a rodičovskou dovolenou.

"Dobrá příprava na výpadek jednoho příjmu může být spoření. Dále si naplánujte rozpočet do jeho výpadku a domluvte se na rozdělení platu, jakmile jeden z partnerů o část nebo celé finance přijde. Můžete partnerův příjem dorovnávat nebo dávat všechny peníze na společný účet," radí Hlavsová.

Jako devátý bod si doporučuje vyjasnit právní aspekty. "V manželském vztahu může být využití předmanželské smlouvy cestou, jak definovat, co patří do společného jmění a co zůstává osobním majetkem. I tak se dá předcházet sporům v případě rozvodu," říká. Pro nezadané páry pak existuje možnost využít notářského zápisu k ujednání o vlastnictví majetku, dluhů či pravidel při společném hospodaření. Tyto dokumenty mohou sloužit jako prevence nedorozumění nebo jako důkaz v případě sporu.

"Kromě praktického rozdělení financí by si partneři měli také promluvit o tom, jak budou o penězích komunikovat se svými dětmi," říká. Stejně jako v partnerské diskusi doporučuje férovost a transparentnost. "Až budou děti starší, mohou tak předejít řadě konfliktů ohledně dědického řízení. Od počátku je také důležité rozvíjet jejich finanční gramotnost. Existuje spousta cest, jak k ní mohou rodiče přistoupit," uzavírá Hlavsová.

