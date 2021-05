Fila: Šokující začátek a nepopsatelný konec. "Pitomý porno" útočí na úplně všechny

Hokejisté Toronta podlehli ve svém posledním zápase základní části NHL Winnipegu 2:4. Maple Leafs i přes druhou prohru za sebou ovládli Severní divizi a v play off vyzvou Montreal. Jets skončili třetí a ve vyřazovací části je čeká Edmonton.

Winnipeg v zápase dvakrát prohrával, ale skóre otočil a vítězně se naladil na play off. Toronto poslal v 8. minutě do vedení Pierre Engvall, který nenápadnou střelou z levého kruhu nachytal brankáře Connora Hellebuycka. Na začátku druhé třetiny srovnal Mason Appleton, ale Ilja Michejev poslal Maple Leafs opět do vedení.

Obrat ve skóre zařídil Kyle Connor, který nejprve v 34. minutě bekhendovým blafákem zakončil přečíslení dva na jednoho a ve 45. minutě tvrdou ranou bez přípravy překonal gólmana Jacka Campbella podruhé. Definitivní podobu skóre stanovil při závěrečné hře Toronta bez brankáře Jansen Harkins. Kanadský útočník se dočkal prvního gólu v sezoně.