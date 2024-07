Největší obytný přístav v Evropě. Španělské Benátky je nejlepší prozkoumávat z člunu

Kouzlu skutečných Benátek se nic nevyrovná, ale to neznamená, že v různých koutech planety nemůžete navštívit místa, která se jim svou atmosférou podobají. Město Empuriabrava v katalánské provincii Girona nespojuje s Benátkami jen přítomnost vodních kanálů a unikátní urbanistický design, který umožňuje obyvatelům přístup k moři přímo ze svých domovů, ale také bohatá nabídka zajímavých aktivit.

Empuriabrava, největší obytný přístav v Evropě, má více než čtyřicet kilometrů umělých vodních kanálů. Jejich rozsáhlá síť je inspirovaná pobřežím Francie a Floridy. Výstavba probíhala mezi léty 1964 až 1975 a v létě se ve městě pohybuje kolem 80 tisíc lidí. Celá rezidenční čtvrť se nachází v blízkosti některých z nejlepších zlatých písečných pláží na Pyrenejském poloostrově.

Mnoho domů má v zahradě kotviště, ze kterých je možné na lodi proplout až do Středozemního moře. Od ostatních turistických oblastí na španělském pobřeží se Empuriabrava poměrně odlišuje. Skoro to působí, jako by kanály úplně nahradily chodníky, ale není to tak. Turisté si ale mohou pronajmout malý člun a vodní cesty sami prozkoumávat.

Na ulicích tedy není slyšet hluk projíždějících aut, ale větších či menších lodí, které proplouvají kolem. Přestože se jedná o jedno z nejatraktivnějších turistických míst v katalánské provincii Girona, nejsou tu davy jako jinde.

Empuriabrava se nachází v zálivu Roses, vedle přírodního parku Aiguamolls de l'Empordà a jen krok od nejoblíbenějších měst na pobřeží Costa Brava, jako je Cadaqués nebo Figueres, což jsou místa spojená se slavným umělcem Salvadorem Dálím.

Další informace k přístavnímu městečku Empuriabrava a jeho okolí se dočtete v galerii.