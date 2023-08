"Nože zdarma. Jednoduše geniální." Reklamy s Horstem Fuchsem užívaly klamavé praktiky

Smažil vejce na kapotě auta, asistoval u krájení nože nožem nebo propagoval mixér tím, že v něm rozdrtil hřebíky. Jméno Horst Fuchs je dnes už archetypem člověka, který dokáže prodat cokoli. Společnost, pro kterou „král teleshoppingu“ pracoval, se potýkala s problémy – některé její spoty byly označené za klamavou reklamu a Televizi Nova dlužila 9,5 milionu korun. Podívejte se na nový díl Zpátečky.

Výstřední stařec v barevných oblecích se zlatými prsteny a hlavně s legendárními hláškami se v českých televizích začal objevovat v druhé polovině 90. let a na přelomu tisíciletí. Teleshoppingový pořad s rodilým Němcem Horstem Fuchsem měl ale původ v Rakousku. Právě tam měly zlaté šperky působit seriózně a evokovat úspěšnost.

Když se ale spoty dostaly do zemí bývalého sovětského bloku, tedy i do České republiky, měly spíše opačný efekt. Společnost WS International, pro kterou Fuchs pracoval, příliš nedbala na odlišné kulturní vzorce. To, že nejprve zlatem ověšený starší muž zde působí spíše jako podezřelá a nevěrohodná osoba, neřešila. Možná právě díky své odlišnosti a podivínství se ale Fuchs nakonec proslavil i v Česku.

Do povědomí lidí se výstřední prodejce zapsal i díky bizarním experimentům, které dokonce sám vymýšlel. Propagoval třeba nůž tím, že dokáže rozřezat jiný nůž, nebo rozprostřel koberec na několik hodin do metra a pak z něj zázračným přípravkem zažranou špínu dostal pryč za pár sekund. Některé jeho hlášky, které znají Češi v dabingovém podání herce Zdeňka Junáka, jako jsou "a to se vyplatí" nebo "jednoduše geniální", zlidověly, a dokonce se staly i součástí internetových memů.

Ne všechny reklamy byly ale "jednoduše geniální". Některé spoty označila česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za klamavou reklamu. Šlo třeba o propagaci nože Harry Blackstone, kdy Fuchs společně s kolegou uváděli, že za jistou cenu dostane zákazník k jednomu noži celou sadu dalších nožů zdarma. Uvedená cena přitom byla právě už za celou sadu, jelikož nůž samotný se neprodával. Produkty zdarma tak tím pádem vůbec zdarma nebyly.

Poté, co teleshopping z televizí vytlačil rozvoj internetu a přesně cílených reklam, se společnost WS International dostala do dalších problémů. V roce 2016 se objevily informace, že česká pobočka rakouské reklamní firmy dluží mimo jiné Televizi Nova 9,5 milionu korun za odvysílané spoty. Na její vlastní návrh ji nakonec Krajský soud v Brně poslal do konkurzu. Celkově totiž 130 věřitelům dlužila 34 milionů korun.

Fuchs, který se původně živil jako dělník v automobilce, jako televizní tvář skončil nejen kvůli boomu internetu. Publikum o produkty nabízené přes televizi přestalo mít zájem i kvůli takzvaným "šmejdům", tedy prodejcům, kteří podváděli kupující. Dnes žije sedmasedmdesátiletý výstřední prodejce v Rakousku a je kreativním ředitelem firmy WS Intvention, dceřiné společnosti WS International. Stále se tak podílí na tvorbě reklam, i když už ne před kamerou.

