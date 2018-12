Britce spadl zásnubní prstýnek do větrací šachty. Pomohla jí až newyorská policie

Newyorské policii se po dvou dnech podařilo kontaktovat Britku, která v americké metropoli ztratila snubní prsten. Ten Danielle Anthonyové zapadl do mříže větrací šachty metra na Times Square. Šperk, se kterým ji její snoubenec John Drennan požádal o ruku, jí byl totiž velký, a tak jí sklouzl z prstu.

John Drennan se podle britského listu The Guardian rozhodl požádat svou partnerku Daniellu Anthonyovou o ruku, když pár společně navštívil New York. Anthonyová mu řekla své ano, ale na Times Square jí snubní prsten sklouzl z ukazováčku a zapadl do mříže větrací šachty newyorského metra.

Pouliční kamera dvojici zachytila při její dvouhodinové neúspěšné snaze prstýnek vysvobodit. Incidentu si na záznamu všimla newyorská policie, která video následně sdílela na sociální síti Twitter. Policistům se totiž podařilo šperk z mříže vylovit a potom ho vyčistit, ale nešťastné snoubence už nemohla najít.

Z videa se vzápětí stal virál, který sdílelo přes 20 tisíc uživatelů, a dostalo se až k britskému páru, jenž se mezitím vrátil domů do města Peterborough. "Díky vašim retweetům se dvojice dověděla, že ji hledáme, a my teď děláme všechno pro to, aby se prsten vrátil zpět ke své majitelce, které bychom rádi poblahopřáli," napsala podle Guardianu newyorská policie o dva dny později na svůj twitterový účet.

"Máme takové štěstí, že se tomu jen těžko věří," řekl Drennan britské BBC a dodal, že svou partnerku ve skutečnosti nepožádal o ruku v místě, kde se prsten ztratil. "Poklekl jsem před ní už o dvě hodiny dřív v Central Parku plném krásného podzimního listí," uvedl.

"Řekla jsem Johnovi, že je mi prstýnek dost velký, ale on přesto chtěl, abych si ho nasadila," popsala pro BBC Anthonyová. "Z parku jsme pak šli zpátky do hotelu a já jsem si všiml, jak se jí šperk na prstu neustále pohupuje, až byl najednou pryč," doplnil Drennan.

Pár hodin po přistání ve Velké Británii se dvojici ozval její kamarád a ptal se, jestli newyorští policisté nepátrají právě po ní. "Sami Twitter nepoužíváme, takže jsme v tu chvíli měli obrovskou radost, protože už jsme přemýšleli, že navštívíme klenotnictví, abychom sehnali náhradu. Děkujeme newyorské policii i všem, kteří náš příběh sdíleli dál," řekla Anthonyová.