Němec na Ukrajině zachraňuje opuštěné psy. Podle hladového huskyho pojmenoval útulek

Z vraždy mladíka v kostele v Bašce na Frýdecko-Místecku kriminalisté obvinili dvacetiletého muže. Hrozí mu až 20 let vězení. Policie pro něj požaduje vazbu. Novinářům to dnes sdělila policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Podle policie muž osmnáctiletého mladíka opakovaně fyzicky napadl z osobních důvodů, a to po předchozím uvážení.

Podezřelého muže policisté zadrželi ve čtvrtek večer a dnes ho vrchní komisař obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Podle policie obviněný ve středu přišel do kostela v době, kdy mladík prováděl údržbu varhan. Obviněný ho napadl podle policie z osobních důvodů. "Způsobil mu zranění, kterým poškozený mladík na místě podlehl. V následujících hodinách bude podán podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby," řekla Jiroušková.

Případem se policisté zabývají od čtvrtka, kdy bylo v kostele nalezeno tělo zavražděného muže. Biskup ostravsko-opavského biskupství Martin David dnes uvedl, že mladík byl dobrovolným varhaníkem v kostele, kde zahynul. Kvůli tomu, že se násilný čin stal v kostele, je potřeba v chrámu provést kající obřad. Uskuteční se v neděli při dopolední bohoslužbě.