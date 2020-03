Vietnamci darují zdravotníkům pití a šijí roušky. Dřív kvůli nim čelili i rasismu

Foto: sangu.eu

"Před dvěma týdny jsme šly pěšky na Smíchově z jógy a náhodná skupinka kluků nás označila za koronavirus," píše na Instagramu mladá Vietnamka Linky Linh. Dnes už se jí za roušku na ulici nikdo nesměje. Tisíce Vietnamců projevují obrovskou vlnu solidarity. Ve večerkách nabízí kávu zdarma pro zdravotníky a ti, kteří jsou bez práce, šijí roušky. Pomoc jim nabízí i Češi, říká bloger Tran van Sang.

Tran van Sang, který se dlouhodobě snaží o integritu vietnamské komunity v Česku, zveřejňuje v těchto dnes na své facebookové stránce Sangu.eu fotografie solidárních Vietnamců. Prodavači ve večerkách stojí v první linii a soucítí s těmi, kdo v těchto dnech zažívá totéž, říká.

"Kromě nemocných je současná situace nejtěžší zejména pro lékaře a sestry, složky IZS a vojáky. Vietnamci žijící v Česku se rozhodli, že mohou všem zmíněným darovat v době jejich náročné služby drobné občerstvení, jako například kávu, čaj a další nealkoholické nápoje."

Po celé republice jsou v současné době stovky vietnamských obchodů se symbolem srdce, kam mohou lidé z první linie přijít pro občerstvení zdarma. Na Facebooku navíc funguje dobrovolná vietnamská skupina švadlenek, která doma šije roušky. Založil ji spolek vietnamských rodičů v Česku pod názvem nezisková organizace "Lam Cha Me CZ."

Součástí skupiny švadlenek je také mladá Vietnamka Linky Linh a její kamarádka Monika. Před pár týdny se obě setkaly s tím, že je "náhodná skupinka kluků" nazvala koronavirem. V současné době obě shání šicí stroje, látky a další materiály k výrobě roušek hlavně pro zdravotníky v nemocnici.

"Lam Cha Me CZ kvůli tomu vyhlásilo veřejnou sbírku. Získané látky obdrží naše švadlenky a krejčí, aby mohli co nejrychleji ušít roušky pro zdravotní personál, tedy lidi v první linii, a pro sociální zařízení jako jsou domovy důchodců," říká pro Aktuálně.cz Linky Linh s tím, že ve středu rozvezla 100 roušek do domova důchodců v Praze 10.

Vedle švadlenek a krejčích z neziskové organizace Lam Cha Me CZ šijí doma i další Vietnamci. Pomáhají hlavně ti, kteří v těchto dnech nemohou do práce, říká Ran van Sang. "Hotové roušky rozvážíme hlavně do večerek v obcích. Příjemně mě překvapilo, že nám pomoc s rozvozem a vyvařováním roušek nabízí i Češi."

Opatření a strach z nákazy podle něj stmeluje obě komunity. Zpočátku se někteří Vietnamci setkávali s rasismem a posměšky. Situace se ale podle blogera rychle mění.

"Lidé, kteří roušky doposud nikde nevídali, měli někdy i rasistické narážky. Nicméně dnes už nemám žádné zprávy o tom, že by k tomu docházelo. Myslím, že už všichni chápou, co to znamená nosit roušky. To, co včera byla šikana, dnes už neplatí." Vláda navíc od půlnoci zavedla zákaz vycházení bez roušek.

Ve Vietnamské komunitě teď naplno fungují desítky organizací a spolků, které zemi pomáhají víc než kdy jindy. Asociace mladých vietnamských podnikatelů dala na svém profilu dohromady jejich seznam a založila na Facebooku skupinu #vietnamcipomáhají.

