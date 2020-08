Vandr po Česku s kozami? Jsou super parťáci, říká pastýř, jenž s nimi chodí i na pivo

Petr Kuča doplul do Karibiku, došel za polární kruh a procestoval svět téměř bez peněz. Po návratu do Prahy si zamiloval kozy a začal s nimi spásat trávu ve skalách Tiché i Divoké Šárky. Minulý rok se i s rodinou odstěhoval na Kokořínsko a otevřel si půjčovnu trekových koz. Jsou to ideální zvířata pro turistiku, milují vandry a děti, říká pastýř, který chodí s kozami i na pivo.

Kozí půjčovnu si pastýř se svou ženou Anežkou otevřel osm kilometrů od obce Mšeno. "Přijedete, složíte zálohu, dostanete libovolný počet koz, podle vašich preferencí, a můžete vyrazit na dvě hodiny či třeba týden," vysvětluje nápad Petr Kuča, který si sám ověřil, že cestování s kozami je nevšední zážitek. Podívejte se na jeho putování s celou rodinou.