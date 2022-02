Obrazem: Rychlé pivo, klobása a hurá na vlak. Manželé mapují a fotí nádražky v Česku

Olga a Ondřej Zapletalovi na svém blogu dokumentují hospody, restaurace i bistra na českých nádražích. O víkendech jezdívají na výlety za hranici Prahy, a protože mají rádi pěší turistiku a vlaky, občerstvení u kolejí se stala jejich koníčkem.

Manželé objíždějí nádražní podniky napříč republikou a mapují v nich aktuální situaci - zda mají otevřeno, co čepují za pivo a jak vaří. Informace sdílí na webu Nádražky, Facebooku a Instagramu. "Není nic horšího než si naplánovat výlet s časovou rezervou na cestu zpátky a potom se dočkat zavřené hospody. Nesnášel jsem to," vysvětluje Ondřej Zapletal, proč se rozhodli to napravit. Podniky často nemají web ani sociální sítě, a tak si předem nelze ověřit, jestli se na daném nádraží lze občerstvit.

"Máme pocit, že Češi jsou národem výletníků. Turismus po republice je v posledních dvou letech na vzestupu, protože koronavirus lidem na čas ztížil cestovat za hranice země. V databázi, kterou jsme se rozhodli vytvořit pro podobně smýšlející lidi, jako jsme my, je momentálně asi tisíc různých podniků na kolejích," říká Zapletal.

Manželé nehledí na styl ani vybavení restaurací, hlavním kritériem je, aby měly otevřeno. Podívejte se.