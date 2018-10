Čech je nejkrásnějším neslyšícím mužem planety. V Praze dělá úředníka a taxikáře

Jan Emmer (33) přitom neuměl mezinárodní znakovací jazyk ani neměl zkušenosti s modelingem jako jeho soupeři.

Titul nejkrásnější neslyšící muž světa získal poprvé v osmnáctileté historii soutěže Miss & Mister Deaf World Čech - třiatřicetiletý Jan Emmer z Prahy.

Nejkrásnější neslyšící dívkou se v 18. ročníku stala Assia Uhananyová z Izraele. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo V Praze v Národním domě na Vinohradech, sdělila mluvčí Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR Veronika Cézová.

Ve finále soutěžilo 20 dívek a 19 mužů, mimo jiné z Francie, Ruska, Kolumbie, Číny, Indie, Mexika či Thajska. Praha dominuje v pořádání soutěže.

"Jediné dva ročníky se doposud konaly mimo metropoli - v roce 2001 na španělské Mallorce a v roce 2010 se světová soutěž uskutečnila v Gruzii v Tbilisi," uvedl Miloslav Bouška z organizačního týmu. Právě neslyšící z Česka dali v roce 2001 podnět ke vzniku soutěže.

Emmer se do soutěže přihlásil po desetiletém přemlouvání kamarádů. Jako neslyšící se narodil, rodiče se s ním přestěhovali do Spojených států. "Chtěli, abych měl kvalitní vzdělání, proto se i s dědečkem rozhodli, že se přestěhujeme do Los Angeles, kde byly lepší podmínky pro neslyšící," uvedl.

Po převratu to ale Janovu maminku táhlo zpátky do Čech, a tak se v roce 1990, kdy byl Jan ještě malý, vrátili zpátky do Prahy. Po studiích v Česku pracoval krátce v Senátu, nyní je již téměř sedm let zaměstnán na městském úřadě v Praze 6 v administrativě. Ve volném čase jezdí i jako řidič ve firmě Uber.

Do soutěže šel s handicapem, protože neumí dobře mezinárodní znakový systém, který je minimálně z 80 procent jiný než český znakový jazyk.

"Má znalost byla na opravdu nízké úrovni. Ale ostatní soutěžící byli úžasní, podporovali mě, učili… Koukal jsem se hlavně na ruce, odezíral jsem… V rámci mezinárodního znakového systému samozřejmě všichni artikulovali v angličtině, což pro mě byla také velká výzva," řekl.

Na rozdíl od mnoha dalších soutěžících neměl také žádné modelingové zkušenosti. "Třeba takový kluk z Ruska, který skončil na druhém místě, měl brilantní, vypilovanou chůzi. A na soustředění nám prozradil, že už dva roky pracuje jako model," dodal.

