Britka chodí každý den do stanice metra, aby slyšela hlas zesnulého manžela

Margaret McCollumová navštěvuje každý den stanici londýnského metra na břehu Temže, aby si připomněla hlas zesnulého muže. Její choť totiž v této stanici hlásí známé upozornění pro cestující.

Divadelní herec Oswald Laurence namluvil v roce 1969 upozornění "mind the gap", nabádající cestující, aby dávali při nástupu do soupravy pozor na mezeru mezi vagonem a krajem nástupiště. Jeho hlas k pasažérům promlouval na severní lince londýnského metra.

Manželka Margaret McCollumová prý jeho hlasu při cestě podzemní dráhou ráda naslouchala, ještě když byl Laurence naživu. Často jezdívala ze stanice Embankment.

Po jeho smrti v roce 2007 začala navštěvovat právě tuto stanici metra každý den. "Seděla jsem a čekávala, až přijede další vlak, abych slyšela jeho hlas," řekla. "Bylo strašlivé ho ztratit, míval úžasnou chuť do života," prozradila o svém muži, s nímž byla od roku 1992, kdy jej potkala na zájezdu do Maroka.

O pět let později, v listopadu 2012, ji čekalo nepříjemné překvapení - hlas jejího muže nahradil někdo jiný. "Byla jsem zničená, když jsem zjistila, že tam není," vzpomněla krátce poté pro BBC.

McCollumová vyrazila do londýnského dopravního podniku s prosbou, zda by pro ni neměli nahrávku manželova hlášení, a obdržela CD s hlasem svého chotě. Když se o jejím příběhu dozvěděl ředitel dopravního podniku Nigel Holness, rozhodl, že hlas Oswalda Laurence se do stanice Embankment vrátí.

Dodnes proto v této stanici upozorňuje cestující, aby dali při nástupu pozor, jiný hlas než ve všech ostatních, připomněl britský server Unilad.

