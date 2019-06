Do Černobylu se vrátili lidé. Tady radiace není, je tu pěkně a klid, tvrdí stařenka

před 36 minutami

Život v Černobylu: Vrátili jsme se dobrovolně, život je tu tichý a pěkný | Video: Reuters | 02:25

Pro některé je život mimo domov natolik nesnesitelný, že se rozhodli vrátit do rodného kraje, přestože je to místo nejhorší jaderné katastrofy na světě. Jednou z nich je i Maria Lozbinová, kterou společně s desítkami tisíc lidí evakuovali z Černobylu po havárii jaderného reaktoru. Před devíti roky se vrátila a žije v zakázané zóně, kde stále přetrvává riziko ozáření. „Čeho se tady mám bát? Bála jsem se toho, že mi něco spadne na hlavu a zabije mě to. Tady je život tichý a pěkný.“ Vesnice, kam ji v 80. letech evakuovali, byla plná opilců a narkomanů. „Tady žádné záření není. Až přijde můj čas, zemřu bez ohledu na radiaci,“ říká v reportáži, která vznikla k 30. výročí jaderné katastrofy.

