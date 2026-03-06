DiCaprio na jevišti Stavovského divadla: herec se vydal po stopách Formanova Amadea

Americký herec Leonardo DiCaprio, který v těchto dnech natáčí v Česku nový film režiséra Martina Scorseseho, si během pobytu v Praze udělal čas i na jednu mimořádnou kulturní zastávku. Podle informací redakce navštívil historické Stavovské divadlo: místo, které proslavil nejen sám Mozart, ale také oscarový snímek českého režiséra Miloše Formana Amadeus.
Pro hollywoodskou hvězdu přitom nešlo jen o běžnou turistickou zastávku. DiCaprio patří mezi obdivovatele slavného filmu Amadeus režiséra Miloše Formana a chtěl vidět místo, kde se část snímku natáčela.
„Národní divadlo je dlouhodobě vyhledávaným místem pro zahraniční návštěvy, včetně umělců, ať už do České republiky přijíždějí pracovně, či soukromě. Stavovské divadlo představuje nejen významný kulturní symbol, ale je pro turisty především místem spjatým s osobností W. A. Mozarta, kterou znají i díky slavnému filmu Miloše Formana Amadeus,“ uvedl k hercově návštěvě mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.
Stavovské divadlo je totiž jedním z mála dochovaných divadel na světě, které je úzce spojené s osobností Wolfganga Amadea Mozarta. Právě tady měl v roce 1787 premiéru jeho operní hit Don Giovanni. Historická atmosféra místa přitahuje návštěvníky z celého světa: od milovníků klasické hudby až po filmové fanoušky a i samotné hollywoodské hvězdy.
Film Amadeus patří mezi nejúspěšnější snímky světové kinematografie osmdesátých let. Formanův velkolepý životopisný epos o skladateli Mozartovi a jeho rivalovi Antoniu Salierim měl premiéru v roce 1984 a stal se okamžitě mezinárodním fenoménem. Získal osm Oscarů, včetně ocenění za nejlepší film, režii i herecký výkon v hlavní roli pro F. Murray Abrahama.
Jedním z důvodů, proč film působí dodnes mimořádně autenticky, je právě natáčení v historických kulisách Prahy. V době vzniku filmu bylo v západní Evropě jen málo míst, která by dokázala věrně připomenout atmosféru Vídně 18. století.
„Potkali se Scorsese a DiCaprio u Kolína.“
Divadlo se ve filmu objevuje v několika scénách, včetně slavné sekvence z premiéry Mozartovy opery Don Giovanni. Autentičnost prostředí patří dodnes k nejvíce oceňovaným aspektům Formanova filmu a výrazně přispěla k jeho atmosféře. Pro filmové fanoušky z celého světa se proto stalo Stavovské divadlo téměř poutním místem. Každoročně ho navštíví tisíce turistů, kteří chtějí vidět prostor, kde se psala nejen hudební historie, ale i historie světového filmu.
DiCapriova návštěva Prahy však není jen turistická. Herec je v Česku kvůli natáčení nového filmu What Happens at Night (Co se děje v noci), který režíruje Martin Scorsese. Část produkce se odehrává na zámku Ratboř u Kolína, kde filmaři v posledních dnech pracují na několika scénách.
Vedle DiCapria se ve filmu objeví i další výrazná jména světové kinematografie. V obsazení figurují například Jennifer Lawrenceová, dánský herec Mads Mikkelsen nebo Patricia Clarksonová. Snímek vzniká podle stejnojmenného románu amerického spisovatele Petera Camerona.
Příběh sleduje americký manželský pár, který přijíždí do blíže neurčené zasněžené evropské metropole s plánem adoptovat dítě. Jejich záměr se však postupně začne komplikovat. V hotelu, kde se ubytují, totiž potkávají zvláštní postavy – od stárnoucí zpěvačky přes zhýralého obchodníka až po tajemného léčitele. Série podivných setkání začne narušovat jejich vztah i původní představu o tom, proč vlastně do Evropy přijeli.
Spolupráce Leonarda DiCapria s Martinem Scorsesem patří k nejvýraznějším režijně-hereckým partnerstvím posledních desetiletí. Poprvé se setkali při natáčení historického dramatu Gangy New Yorku z roku 2002. Film byl nominován na deset Oscarů a nastartoval jejich dlouhodobou spolupráci.
Ještě větší ohlas následoval o dva roky později díky životopisnému snímku Letec, v němž DiCaprio ztvárnil excentrického miliardáře a leteckého průkopníka Howarda Hughese. Za tuto roli získal nominaci na Oscara za nejlepší mužský herecký výkon.
Další velký úspěch přišel v roce 2013 s filmem Vlk z Wall Street, který nahlíží do světa finančních spekulací a extrémního bohatství. DiCaprio za svůj výkon opět získal nominaci na Oscara a tentokrát byl oceněn i jako producent filmu.
Právě díky podobným projektům patří dnes mezi nejrespektovanější herce své generace. A i když ho nyní zaměstnává náročné natáčení v Česku, krátká návštěva Stavovského divadla ukazuje, že si během pracovního pobytu dokáže najít čas i na místa, která mají pro světovou kulturu mimořádný význam.
Video: Formanová: Do Ameriky jsem přijela rozmazlená, 23 let s Milošem strašně rychle uteklo
Zdroj: autorský text
ŽIVĚ Nové spisy v kauze Epstein: souvisí s obviněním Trumpa z napadení nezletilé
Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi publikovalo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald Trump sexuálně napadl nezletilou dívku. V únoru se v amerických médiích objevily zprávy, že ministerstvo tyto dokumenty zadržovalo. V pátek o tom informovala agentura Reuters.
„Já neutíkám.“ Ministr Zůna po americké facce opět prchnul před novináři
Premiér Andrej Babiš i ministr zahraničí Petr Macinka se čtvrtečnímu setkání s americkým velvyslancem vyhnuli. Nebyli tak u toho, když Nicholas Merrick na Pražském hradě označil jejich rozrytí českého obranného rozpočtu za velký hazard a porušení spojeneckých slibů. A když chtěl reportér deníku Aktuálně.cz znát názor ministra obrany Jaromíra Zůny, ten před otázkami utekl.
ŽIVĚ Trump: Od Íránu žádám bezpodmínečnou kapitulaci, žádná jiná dohoda nebude
S Íránem nebude uzavřena žádná dohoda kromě bezpodmínečné kapitulace, uvedl v pátek americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Po výběru nového vůdce Íránu se podle něj Spojené státy a jejich spojenci zapojí do obnovy země. Trump dříve uvedl, že se musí osobně účastnit výběru íránského lídra a že Spojené státy mají na tuto pozici několik kandidátů.
Levné knihy v insolvenci, firma navrhuje konkurs na svůj majetek
Společnost Levné knihy je v insolvenci. Návrh na sebe podala sama, dluží podle něj zhruba 133 milionů korun. Uvedla, že jí poznamenala pandemie covidu a také inflace po začátku ruské agrese na Ukrajině. Navrhuje, aby soud vyhlásil konkurs na její majetek. Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení v pátek, vyplývá z rejstříku.
"O třídu jinde." Top lajna NHL má po letech české zastoupení, dominance je ohromující
Málokdo v hokejové NHL září po olympijské pauze tolik jako Martin Nečas. Český křídelník je aktuálně hlavní tažnou silou coloradské první lajny, o níž se mluví jako o nejlepší v celé lize.