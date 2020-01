Herní událostí dekády je Minecraft, shodují se čeští vývojáři a bilancují zásadní hry

Marek Španěl, šéf Bohemia Interactive Studio

Jaká hra z uplynulé dekády podle vás nejvíce změnila herní průmysl? Nebo jakou si budete nejvíce pamatovat?

Pro mě je to rozhodně DayZ, původně modifikace pro naši hru Arma 2, kterou během pár týdnů vytvořil novozélandský herní designér Dean Hall, jenž u nás nastoupil krátce předtím do brněnské pobočky. Tato odvážná a nelítostná simulace přežití apokalypsy odstartovala celou vlnu her, z nichž mnohé patří dodnes mezi nejhranější vůbec - vezměte si za příklad Rust a mnoho dalších.

Jaký fenomén v posledních deseti letech nejvíce ovlivnil videoherní branži, ať už v dobrém, či špatném?

Určitě jde o fenomén battle royale, který má rovněž kořeny ve hře na přežití DayZ. Potom pokračoval jako modifikace Arma 3: Battle Royale pod vedením brazilského tvůrce modifikací Brendana Greena, který si tehdy zcela případně říkal PlayerUnknown. Dnes už ho zná celý svět, žánr battle royale doslova převálcoval herní průmysl a hry jako PUBG či Fortnite hrají stovky milionů hráčů po celém světě.

Jaký vidíte v průmyslu hlavní trend pro nadcházející roky?

Tak to je otázka za miliony dolarů… Ale úplně obecně řečeno očekávám, že hry budou čím dál více komplexní služby a větší firmy a nejsilnější herní značky budou dál posilovat svou dominanci. Ale ten hlavní souboj se povede o čas lidí, kdy zábavy v klidu a teple domova zdánlivě zdarma nebo za malý měsíční poplatek bude mnohem víc než volného času. Hry samotné se čím dál více přesunou přímo z našich domovů do datacenter plných serverů, což se netýká jen streamování her, ale v zásadě všech her jako takových. Doba, kdy jsme mohli mít hru fyzicky v ruce, je zkrátka už nenávratně pryč a spíše než samotné hry si budou lidé kupovat přístup ke službám, případně k jednotlivým komunitám hráčů konkrétních titulů.