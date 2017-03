Do práce na kole jezdí i profíci. Pojedete také? Můžete se registrovat do soutěže

před 1 hodinou

Počátkem března odstartovala možnost zaregistrovat se do už sedmého ročníku celorepublikové soutěže Do práce na kole. Pořádá ji spolek Auto*Mat a jejím cílem je motivovat obyvatele měst k využívání šetrných způsobů dopravy. Od loňska se kromě cyklistů mohou účastnit i běžci, chodci, vozíčkáři a dokonce i lidé na koloběžkách nebo in-line bruslích.

K účasti v soutěži, do které se loni zapojilo 11 tisíc lidí z 1825 institucí a 27 měst, v podstatě stačí jen vytvořit tým ze dvou až pěti lidí, přihlásit se a během května pak co nejčastěji jezdit na kole do práce nebo třeba do školy (případně běhat atd.)

Do práce na kole Pořádá: Auto*Mat

Registrace: od 7. 3. do 30. 4

Kde se registrovat: www.dopracenakole.cz

Účastnický poplatek: 290 - 390 Kč

Motto letošního ročníku zní: "Do práce na kole jezdí i profíci!" a naznačuje, že na kole nemusejí jezdit jen sportovci, ale kdokoliv a z jakéhokoliv oboru. Tvářemi kampaně jsou břišní a hrudní chirurg Pavel Pafko společně s fyzioložkou a biochemičkou Helenou Illnerovou. Oba jezdí po celý život pravidelně na kole a nic na tom nemění ani po sedmdesátce.

"Jízda na kole mě vždy bavila. Můžu si vše okolo dobře prohlédnout, zastavit, kde potřebuji či kde mě něco zaujme. A k stáří mě kolo těší ještě více. Po úrazu a operaci kyčelního kloubu se mi i po Praze lépe jezdí na kole, než chodí. A navíc mohu jet rychle z kopce či po rovině a cítit vítr kolem uší i ve vlasech. To miluji," říká Helena Illnerová.

Profesor Pafko, který proslul operací Václava Havla a také první transplantací plic v České republice, dodává: "Kolegové na klinice se jízdě do práce na kole nediví. Mnozí jezdí také. Je radostnější přijet do nemocnice na kole, osprchovat se a začít pracovat než jet autem a nervózně popojíždět na semaforech, zejména když vyjíždíme z domu na poslední chvíli."

Účast v soutěži Do práce na kole se každým rokem zvyšuje o desítky procent. Jak se jí zúčastnit letos? "Stačí se zaregistrovat na webu dopracenakole.cz. Registrace jsou otevřené až do 30. dubna, ale vyplatí se přihlásit již v březnu, kdy je účastnický poplatek nejnižší," vysvětluje Hana Škodová z pořadatelského spolku Auto*Mat.

V rámci Do práce na kole se soutěží v kategoriích pravidelnost týmu, výkonnost jednotlivce a hodnotit se bude i kreativita. Oceněný bude tradičně i "cyklozaměstnavatel roku", který vytváří co nejlepší podmínky, aby mohli jeho zaměstnanci jezdit do práce na kole. Loňský celkový vítěz, firma Continental Barum, si titul rozhodně zaslouží.

autor: Tomáš Vocelka