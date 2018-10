Obyvatelé španělského města chtějí zhubnout 100 tun, přizpůsobili tomu i restaurace

Obyvatelé galicijského města Narón se pustili do společného hubnutí. Akci svolal 45letý lékař, který málem zemřel na infarkt. Kromě úpravy jídelníčku lidé společně chodí na dlouhé procházky v ostrém tempu. V Galicii žije podle Španělské kardiologické společnosti nejvíce lidí s nadváhou.

Ve městě Narón se tisíce lidí pustily do sportu a ze svého jídelníčku vyřadily uzeniny a smažené kalmary. Jejich město se totiž zavázalo, že do dvou let shodí celkem 100 tisíc kilogramů.

"V 21. století lidé zapomínají, že jsou stavěni tak, aby chodili," řekl agentuře AFP třiašedesátiletý lékař Carlos Pineiro. Patří k hlavním iniciátorům programu veřejného zdravotnictví, který byl letos v lednu zahájen v tomto malém galicijském městě na severozápadě Španělska.

Lékař se o to intenzivněji pustil do prevence kardiovaskulárních chorob, neboť sám v pětačtyřiceti letech málem zemřel na infarkt. Doktor často vymění bílý plášť za sportovní oděv. Lidé ho vídají v lesoparku, kde vede skupinu tuctu osob, s nimiž se vydává na ostrou procházku.

"Ve Španělsku, kde se říká, že se z prasete sní všechno od tlamy až po ocas, první, co jsem ze svého jídelníčku vyřadil, byly uzeniny, vnitřnosti a vepřové," uvádí s politováním pětašedesátiletý Conrad Vilela Villamar, který patří k těm, kdo se v Narónu vydávají pravidelně na vycházky.

Nejtlustší region Španělska

Město se 40 tisíci obyvateli, ležící na pobřeží Atlantiku, čítá podle Pineira devět tisíc lidí s nadváhou a tři tisíce lidí trpících obezitou. Galicie je proslulá svou gastronomií, často jako stvořenou pro velké jedlíky. Je tam i nejvíce osob s nadváhou, uvádí se ve studii Španělské kardiologické společnosti.

"Deštivé klima způsobuje, že lidé zůstávají více doma a denně snědí značné množství kalorií," říká doktor Pineiro.

K projektu se připojily více než čtyři tisíce obyvatel Narónu, tedy asi desetina z celkového počtu. Aby starostka Marian Ferreirová ukázala, jak je tento závazek jednomyslný, zvážila se spolu se svými podřízenými na obrovské váze.

Závazek zhubnout, spojený s úpravou jídelníčku a pravidelnou tělesnou aktivitou, přizpůsobenou věku a zdatnosti občanů, si získal sympatie i díky hromadné snaze občanů.

Přizpůsobily se i restaurace

"Chodím s kamarádkami, z nichž jedné je více než osmdesát let. V březnu jsem vážila osmdesát dva kilo, dnes mám sedmdesát!" chlubí se pětapadesátiletá Maria Teresa Rodríguezová. Denně hodinu a půl chodí nebo cvičí a v pátek si jde zatančit, protože ji prý už nebolí nohy.

Ve městě nabízí osmnáct restaurací lehká jídla, založená na atlantické, nikoli středomořské stravě, zahrnující především plody moře.

"Sůl jsem nahradil řasami, vařím ryby a máslo jsem vystřídal olivovým olejem," říká restauratér z El Refugia Diego Platas. Připravuje právě místní levnou rybu kranase.

Světová zdravotnická organizace (WHO) nedávno Evropany varovala, že prodlužování života se může zvrátit zpět vlivem nadváhy rostoucího počtu obyvatel. Ve Španělsku se média nedávno zabývala mužem, jenž vážil 385 kilogramů.

"Není vůbec snadné přesvědčit dospělé, aby změnili životní styl," říká doktor Pineiro. Naděje vkládá do dětí, pro které byl připraven program ve školním centru Jorge Juan. Žáci se hodinu denně věnují tělesné aktivitě, ti línější mohou šlapat na rotopedu. Ti, kteří nebydlí daleko, docházejí do školy pěšky, nebo jezdí na kole.

Kromě toho, že Narón shodí celkově 100 tisíc kilogramů, doktor Pineiro doufá, že si obyvatelé zvyknou na zdravější životní styl, sníží se počet onemocnění chronickými chorobami a sníží se tak i náklady na zdravotní péči.

