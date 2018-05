Nemůžu, menstruuji. Herečka svým přiznáním vyvolala v Číně diskusi o ženských problémech

Čínská herečka se stala terčem kritiky poté, co se jí v zábavním televizním pořadu podle některých dostalo speciálního zacházení. Když se na sociální síti Weibo přiznala, že zrovna menstruuje, vyvolala diskusi o tom, jak je čínská společnost na ženy tvrdá.

Populární čínská herečka Yeung Wing, známá také jako Angelababy, vyvolala minulý týden poprask na čínských sociálních sítích.

V televizní show Keep Running byla na rozdíl od ostatních účastníků jen lehce pokropena vodou a lidé jí vyčítali speciální zacházení. Herečka následně přiznala, že ten den zrovna začala menstruovat.

Přiznání Wing je v mnoha ohledech přelomové. O tématech, jako jsou menstruace nebo tampony, se totiž v čínské společnosti nemluví, připomíná britská BBC.

"Cítila jsem se nepříjemně. Ale neřekla jsem, že nemůžu do vody, sezení v té židli nebyla sranda. Byla mi zima a bála jsem se, protože nevíte, za jaké slovo nebo gesto přijde sprcha," napsala herečka na čínskou sociální síť Weibo, kde ji sleduje přes 85 tisíc lidí. Její přiznání bylo sdíleno více než 52tisíckrát a okomentovalo jej 60 tisíc lidí. Někteří ji podpořili, jiní tvrdí, že se vymlouvá.

"Jenom ženy rozumí bolesti při menstruaci, ale vždy se snažíme být perfektní," napsala k příspěvku jedna diskutující. "Vážně není jednoduché mít menstruaci, někdy je tak bolestivá, že nevíte, co dělat. Ponořit se do vody vyžaduje ještě větší úsilí. Kdybych to byla já, neustála bych to," napsala jiná Číňanka.

Společnost je na ženy tvrdá

Odvaha Wing ale vyvolala řadu kritických reakcí. Někteří například namítli, že si historku s menstruací herečka klidně mohla vymyslet. Jiní se divili, proč šla do pořadu, když jí nebylo dobře.

Není to poprvé, kdy informace o menstruujících čínských osobnostech vyvolala diskusi na sociálních sítích. Na letní olympiádě v roce 2016 například plavkyně Fu Jüan-chuej přiznala, že její výkon nepatřil k nejlepším, protože zrovna menstruovala a cítila se unavená. Její výpověď tehdy spustila vlnu diskusí o používání tamponů, o kterých někteří Číňané do té doby ani neslyšeli.

Devětadvacetiletá Yeung Wing je populární čínská herečka, modelka a příležitostná zpěvačka. Kromě toho provozuje kavárnu, vlastní značku nápojů HeyJuice a stránku zaměřenou na e-commerce. V roce 2016 byla časopisem Forbes jmenována jednou ze 30 význačných osobností pod 30 let.