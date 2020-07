Za hranice horizontu. Čech si staví plachetnici na extrémní sólo plavbu kolem světa

View this post on Instagram

Koupili jsme plány! Už není cesty zpět! Zítra začínáme s přípravami dílny a hned jak to půjde, začínáme stavět. ⛵️ . We bought plans! There is no way back! We start with preparations and as soon as we can we start building. #cm580 #classmini580 #newboat #yachting #solosailing #acrosstheatlantic #transat2021 #minitransat2021