Nad Prahou se objevil Mrak. Dosud nepoznaný výhled z nového hotelu je přístupný všem

V blízkosti budovy Masaryčky se nově otevírá designový hotel The Cloud One. Hosté v něm zažijí atmosféru metropole na Vltavě v podstatě na každém kroku. Hotel se totiž snaží být pro návštěvníky Prahy můstkem k české kultuře. Polohu má k tomuto účelu více než příhodnou. Z velkorysé hotelové terasy, do níž má přístup i veřejnost, je česká metropole jako na dlani.

Německý řetězec The Cloud One má po New Yorku, Hamburku a Norimberku svůj čtvrtý hotel a přináší tak designové ubytování i do centra Prahy. Zakládá si na nápaditém interiéru, snídaních v bio kvalitě, a především baru s velkolepou panoramatickou terasou. "Do našich hotelů se vždy snažíme vnést jedinečné rysy každého města. Například design baru je inspirován zlatou a stověžatou Prahou stejně jako dynamikou řeky Vltavy. Zároveň v pokojích hosté najdou českou ekologickou kosmetiku, posnídají lokální potraviny převážně v bio kvalitě a ochutnají nejlepší česká a moravská vína, která tvoří naprostou většinu naší vinotéky," popisuje manažer hotelu Robert Šafařík. Související Nejdražší dům v Česku už nemá "vetřelce". Tubusy ve dvoře nahradil Kašpárkův podnik 15 fotografií Na interiéru se podílely umělkyně Design přízemí hotelu se zaměřuje na bohatou historii starých pražských budov a módních kaváren. Barevný vstupní prostor působí teple a příjemně a kontrastuje s tmavou podlahou z přírodního kamene. Neotřelé tvary světel české značky BROKIS dodávají lobby i baru originální nádech. Dominantním prvkem vzhledu hotelu s 382 pokoji je umělecké dílo Renaty Kudláčkové, na stěně recepce tvoří zajímavý vizuální středobod prostoru. Umělkyně kombinuje křivky světoznámých pražských památek, vlastní soukromé fotografie a historické obrazy s květinovými motivy. Výsledkem jsou koláže, které mají symbolizovat rozmanitost města. Praha jako na dlani Bar v šestém patře budovy zdobí zlatý baldachýn, který odkazuje na siluetu Prahy a majestátnost Vltavy. Dalším výrazným prvkem baru je ilustrace Barbory Idesové. Pražská rodačka zobrazuje dominanty města ve svém osobitém dekorativním stylu, přičemž inspiraci čerpá z přírody, slunce, hudby, meditace, mýtů a dobrodružství. Prostorný bar doplňuje terasa s více než sto místy k sezení a působivým výhledem na Prahu - od Hradu přes Petřínskou rozhlednu až po žižkovský vysílač. V těsné blízkosti hotelu, který se stavěl podle návrhu architektonického studia Schindler Seko Architects, je i nová budova Masaryčky a na dohled Prašná brána. Na další zajímavosti a informace o novém hotelu se podívejte do galerie.