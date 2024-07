Mánie kolem Polských Malediv. Nejsou jen jedny, jsou zdarma, ale má to háček

Skoro to vypadá, že kdo letos nenavštívil "polské Maledivy", jako by nebyl. Koupací ráj poblíž Krakova zve na osvěžení zdarma. Moderní areál v parku Zakrzówek, který otevřel své brány loni, není jediným místo, které je připodobňováno k ostrovu v Indickém oceánu. Ještě před ním tu byl park Gródek. Obě lokality nabízejí vstup zdarma, což je činí dostupnými pro cestovatele s menším rozpočtem.

"Jezero bylo krásné, i bazény s moly byly hezké, ale když jsme přijeli, bylo zde strašně moc lidí. Celé kamenité pobřeží pláže bylo obsypané. Na část, kde byly bazény a mola, byla extrémně velká řada, takže jsme s rodinou odešli a jeli domů," píše jedna z recenzentek populárního místa u Krakova.

Místo je pěkné a zdarma a to je výhoda i nevýhoda. Nejradši by přijeli všichni. Vstup do areálu je proto omezen, najednou v něm může být maximálně 1000 osob. Znalci poměrů radí vyjet hodně brzy ráno a vystát si frontu před turnikety. Kdo dřív přijde, ten se vykoupe. Vstup je povolen pouze během směn plavčíků, které jsou od 10:00 do 18:00.

Dobrou zprávou je, že pro neúspěšné zájemce o vstup k bazénům je tu cena útěchy. Koupat se dá totiž přímo v lomu, který obklopují vysoké skalní útesy, a tak některým návštěvníkům připomíná Chorvatsko.

Předtím než vzniklo populární koupací místo v parku Zakrzówek, přezdívalo se "polské Maledivy" jen parku Gródek, který je krásný, ale koupat se v něm nedá. Nachází se přes hodinu autem od Krakova, takže v případě popletení zdejších "Malediv" není zajížďka tak velká, ale přesto může zájemce o zchlazení nepříjemně překvapit.

Jak to vypadá v obou "polských Maledivách", si prohlídněte v galerii.