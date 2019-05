před 21 minutami

Hokejový šampionát na Slovensku je v plném proudu a fanoušci zaplnili Košice i Bratislavu. Hlavní město Slovenska má ale co nabídnout i mimo stadion. Ať už jsou to krásné výhledy, malebná plavba po Dunaji, nebo návštěva UFO. A co teprve pořádná italská zmrzlina nebo domácí pařené knedlíky. Od ruchu metropole si lze zajet odpočinout do údolí říčky Vydrice a oslavit vítězství oblíbeného týmu třeba do KC Dunaj nebo někdejší trafostanice. Podívejte se na další tipy, co vidět v Bratislavě.