Riskují titul "nejblbějších rodičů na Zemi". Vzít děti kolem světa není žádná rarita

Dát výpověď v práci, pronajmout byt, nacpat děti do karavanu a vyrazit na cestu kolem světa. Utopie? Mezi českými občany se najde hned několik rodin, které brázdí zahraniční destinace právě v tuto chvíli. Magazín Aktuálně.cz s několika takovými dobrodruhy mluvil, podívejte se, jak vypadá život s malými i dospívajícími dětmi "on the road".

Adam s Kristinou jsou stále ještě na cestě. V nohou i v pneumatikách svého speciálně upraveného karavanu mají Kanadu, Spojené státy a Mexiko. Cestují se dvěma malými dětmi a podle toho vypadají i jejich plány. "Brzy jsme zjistili, že abychom se z toho nezbláznili, musíme mít na paměti aktivity, které nás dospělé sice nebaví, ale pro děti jsou to momenty dne. Takže kromě národních parků a muzeí objíždíme také třeba městské bazény, pláže nebo hřiště," vysvětlují rodiče. Příběh Adama s Kristinou si můžete přečíst zde: Související "Tatínko, teď jedeme kam?" Děti vzali na cestu kolem světa, spí v autě na pár metrech 31 fotografií Vandr na kolečkách absolvovali také Janek, Eva a jejich tři odrostlejší děti. I oni objeli obě Ameriky, k tomu ještě Japonsko a Austrálii. Jejich děti ale cestování nebraly vždy s nadšením. Co se ratolestem nelíbilo se dozvíte tady: Související "Byli jsme za nejblbější rodiče na zemi." Obytňákem vzali děti na cestu kolem světa 42 fotografií Jan s Martinou jsou Češi, kteří se potkali na Zélandu, jednoho dne je ale život na jednom místě přestal bavit. Své tři menší potomky vzali nejen po novozélandských krásách, ale vydali se také do Austrálie. Vzdělávají je formou takzvaného unschoolingu. "Nejsme stoprocentně alternativní, snažíme se jet online matematiku a angličtinu, ale neděláme to nějak pravidelně. Není to tak, že by děti musely každý den počítat příklady. Nenutíme je do toho. Učí se hlavně praxí," říká jejich maminka. V čem je učení na cestách lepší zjistíte v následujícím článku: Související Půlku života strávili v karavanu, je to pro ně domov. Rodiče je vzali kolem světa 29 fotografií