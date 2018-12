Italské město vybírá peníze za vstup do centra. Radnice tak chce zvýšit zájem turistů

Pět eur zaplatí turisté, kteří se chtějí podívat do historického centra Polignana a Mare, jež se nachází na špičce útesu nad Jaderským mořem. U vstupu do pitoreskního města, jehož historie údajně sahá až do starověku, tak byly nainstalovány turnikety. Kritici namítají, že placení za vstup je nepřijatelnou komercializací veřejného prostoru. Starosta si od akce slibuje vyšší příliv turistů i mimo letní sezonu.

Vstupné by mělo být vybíráno minimálně do 6. ledna a podle starosty Dominica Vitta si lidé nekupují jenom vstupenku do města rozzářeného vánočními světly, ale také popcorn, koblihu, cukrovou vatu a nápoj. "Cílem je přitáhnout turisty i během zimních měsíců," citoval jej britský deník The Telegraph.

Kritici však upozorňují na to, že se systém placených vstupů podobá zábavním parkům. "Proměnit město v showbyznys, jako by to byl zábavní park pro soukromé účely, není dobrý nápad. Městečko by mělo být součástí kulturního dědictví celého světa," uvedla místní odborová asociace Confesercenti Terra di Bari. Italský kulturní fond dokonce zvažuje žalobu.

Vitta se však brání tím, že zatímco v létě bývá Polignano zavaleno turisty, se začátkem října jejich zájem opadne a ve městě je prázdno. "Chceme být méně závislí na letní sezoně," vysvětlil starosta. A na svou obhajobu sdělil, že jen za minulý víkend navštívilo pitoreskní apulijské městečko zhruba 30 tisíc lidí. Turnikety přitom byly nainstalovány začátkem listopadu.

V městečku v jihoitalské Apulii žije necelých 18 tisíc obyvatel a nejstarší domy zde pochází ze 17. století. V centru se pak nachází kostel ze 13. století. Necelou hodinu jízdy je přístavní město Bari, kam míří řada charterových letů.

Systémem vstupenek se nechalo inspirovat i nedaleké Alberobello, jež ročně navštíví dva miliony turistů. Vedení města si slibuje, že zavedení turniketů by mohlo přinést do městské pokladny další tisíce eur. Alberobello je známé pro tradiční kruhové kamenné stavby s kuželovou střechou, kterým se říká trullo.

Turnikety pro turisty ale nejsou pouze apulijskou záležitostí. Zavedly je také Benátky, které se utápí pod množstvím turistů, vstup je však zatím zadarmo.

Pět eur však zaplatí všichni návštěvníci mířící do městečka Civita di Bagnoregio v centrální části země, jež je po staletí sužována erozí a zemětřeseními. V městečku žije deset stálých obyvatel, v létě tam však přijíždí tisíce návštěvníků. Starosta Civity di Bagnoregio uvedl, že přestože zvýšili poplatek z necelých dvou eur na pět, počet návštěvníků se znásobil.

Do Itálie se každý rok vydají miliony turistů, zatímco v roce 2016 to bylo 51 milionů, letos úřady očekávají až 57 milionů.