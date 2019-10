Hanoj zavírá populární podniky u vlakových kolejí. Neopatrní turisté omezovali provoz

Kdo tohle místo v hlavním městě Vietnamu nenavštívil, jako by v Hanoji ani nebyl. Slavná ulice Trần Phú v centru města patří mezi nejvyhledávanější lokality a u vlakové tratě se nachází hned několik kaváren. Ty se však nyní představitelé hlavního města rozhodli i kvůli bezpečnosti uzavřít.

Zaprášená ulička posetá kavárenskými stolky, obchody, obytnými domy a turisty v posledních letech lákala čím dál více lidí. Právě nárůst zájmu turistů o originální fotky s pomalu jedoucím vlakem za zády může podle agentury Reuters za to, že hanojští představitelé se podniky kvůli bezpečnosti rozhodli uzavřít.

Jen během minulého víkendu musel vlak nečekaně zastavit, aby se vyhnul srážce s turisty. Den nato proto byl vydán příkaz na uzavření kaváren u úzkorozchodné koloniální tratě.

"Ačkoliv kavárny lákají turisty, ve skutečnosti také porušují některá nařízení," citovala Reuters Ha Vana Sieua, vládního činitele zodpovědného za turistický ruch ve Vietnamu. Sieu dodal, že nové a kreativní turistické atrakce jsou vítány, ale musí odpovídat vyhláškám.

"Miluju to. Je to šílené a úplně jiné než kdekoliv jinde. Ale zároveň chápu, proč to chtějí uzavřít, je to docela nebezpečné," uvedla australská turistka Laura Metzeová.

Dráha byla v Hanoji postavena v roce 1902 během francouzské nadvlády a propojuje severní provincie Vietnamu s hlavním městem.