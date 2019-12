Češi plánují letní dovolenou už v zimě. Nejradši létají do Řecka, Egypta už se nebojí

Až o 20 procent vzrostl meziročně zájem lidí o takzvané first minute zájezdy. Češi si navíc čím dál častěji objednávají dražší hotely, all inclusive stravu i doplňkové služby. Nejčastěji jezdí na sedm až deset dní a oblíbené jsou Řecko, Španělsko, Turecko i Tunisko či Egypt. Právě zájem o zájezdy do Egypta podle největších českých cestovních kanceláří v posledních měsících opět stoupá.

"V tuto chvíli už máme prodány tisíce zájezdů na léto 2020. Rekordní zájem o cestování z posledních let neopadá a počty prodaných zájezdů jsou vyšší než loni touto dobou. Během září, října a poloviny listopadu se prodalo přibližně o 20 procent víc zájezdů než v minulém roce," uvedl Jan Bezděk, tiskový mluvčí cestovní kanceláře Fischer. Až polovina zájezdů na léto se tak prodá s předstihem. To potvrzuje také Ondřej Rušikvas, provozní ředitel CK Blue Style. "V meziročním srovnání nám prodej zájezdů ve first minute vzrostl téměř o čtvrtinu. Zároveň se navyšuje počet zájezdů, na které vyráží početnější rodiny, skupiny přátel s dětmi nebo prarodiče s vnoučaty," řekl. Mluvčí cestovní kanceláře Jana Ondrejechová dodala, že momentálně mají prodánu zhruba třetinu nabídek first minute zájezdů. Dovolené zařízené s výrazným předstihem jsou výhodné zejména kvůli slevám, které se pohybují až v desítkách procent. Dalšími bonusy bývá možnost složit nízkou zálohu, levnější parkování na letištích a dovolená pro dítě zdarma nebo za cenu letenky. Mezi pěticí nejžádanějších destinací se kromě již roky oblíbeného Řecka a Španělska objevuje Turecko, Tunisko a také Egypt. Ten se od roku 2011 potýkal s výrazným úbytkem turistů kvůli nestabilní politické situaci a několika teroristickým útokům. Egypt zlepšil infrastrukturu a posílil bezpečnost Podle obchodního ředitele CK Exim Tours Petra Kostky však egyptské bezpečnostní složky věnují zvláštní pozornost zejména turistickým resortům a oblíbeným historickým památkám. "Bezpečnost na letištích je vysoká. Každý hotel má svá vlastní bezpečnostní opatření, často dokonce vlastní bezpečnostní službu. Silnice jsou nepřetržitě hlídány pořádkovými složkami," vypočítal pro ČTK seznam opatření dotýkajících se návštěvníků země. Související Češi opět jezdí na dovolenou do Egypta, země investovala do bezpečnosti a je levná Pro severoafrickou zemi je přitom turismus důležitou složkou národního hospodářství. V souvislosti s klesajícím počtem návštěvníků tak investovala do rekonstrukce infrastruktury a hoteliéři, stejně jako cestovní kanceláře, pozměnili svou nabídku. S agenturou Invia vloni do Egypta vyrazilo zhruba 68 tisíc lidí a podle dosavadních čísel do země u Suezského průplavu prodala zhruba 18 procent všech svých zájezdů. Většina lidí cestuje do resortních oblastí, jako je Hurgháda, Marsa Alam či Šarm aš-Šajch. Nejvytíženější jsou první dva týdny v červenci Z průzkumu mezi největšími českými cestovními kancelářemi také vyplynulo, že lidé si rádi připlatí nejen za all inclusive balíčky, ale i čtyř- až pětihvězdičkové hotely s akvaparky a dalšími volnočasovými aktivitami. Podle Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR) byla vloni průměrná cena zájezdu na osobu zhruba 18 tisíc korun za týden. Podle Andrey Řezníčkové z cestovní agentury Invia se průměrná cena letošního zájezdů pohybuje okolo 15 tisíc korun, což potvrzuje také ředitel portálu Dovolená.cz Petr Komárek. "Zájezdy ve středomořské oblasti je ale možné pořídit i za poloviční cenu. V posledních letech se nicméně potvrdilo, že Češi chtějí za své letní dovolené utrácet větší peníze, už je tolik nelákají autobusové zájezdy a cesty autem do autokempů," dodává Komárek. Ceny za zájezdy do Řecka či Turecka se momentálně pohybují okolo 10 tisíc za týdenní pobyt. Za osmidenní dovolenou na tuniském ostrově Džerba zaplatí zájemci od 11 tisíc a týdenní dovolená ve Španělsku se dá pořídit od 10 tisíc. Ceny se však odvíjí také od data pobytu - v hlavní letní sezoně bývají o něco vyšší než například v květnu či září. Zdaleka nejvytíženějším obdobím loňska byly první dva týdny v červenci, příští rok by to podle zatím prodaných zájezdů mohlo být podobné. "U letních zájezdů, sezona začíná 1. květnem, jsou již tradičně nejpoptávanější termíny kolem květnových a červencových státních svátků, kdy může nárazově vzrůst poptávka i o polovinu," říká Komárek. Související Češi si oblíbili karibský Roatán. Kupují si tady domy a chodí na guláš, říká hoteliér Mezi další oblíbené destinace pro letní dovolenou v loňském roce patřilo také Bulharsko, Kypr, Itálie a Chorvatsko. To dominovalo zejména mezi zájezdy s vlastní dopravou. Do Chorvatska se každým rokem vydají stovky tisíc českých turistů. Podle ředitele portálu Dovolená.cz je zájem také o letní zájezdy do exotických destinací, jako je Dominikánská republika, Maledivy nebo Kapverdy. Nezapomeňte na pojištění, varuje asociace ACK ČR upozorňuje na to, aby lidé při nákupu zájezdů nezapomínali na cestovní pojištění a případně také pojištění proti úpadku letecké společnosti. "Cestovní kanceláře mají pojištění povinné ze zákona, leteckých společností se však toto nařízení netýká. Praktické je také pojištění pro případ storna letenek, které se vztahuje na případy zrušení letu z důvodu nemoci či třeba ztráty zaměstnání," upozornil již v září Jan Papež, místopředseda pro vnější vztahy. Podle manažera marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny Vlastimila Divokého lidé, kteří si kupují first minute zájezdy, také velmi často dokupují pojištění storna zájezdu. "Obecně platí, že čím dražší zájezd si lidé kupují, tím více současně objednávají pojištění storna," tvrdí. To lze uplatnit na řadu událostí, od onemocnění a úrazu přes komplikace spojené s těhotenstvím, nezaviněného vyhazovu z práce, opravné zkoušky ve škole, a dokonce i rozvod.