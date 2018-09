48 hodin v Římě. Co všechno musíte vidět? Tipy od Kolosea až po Mussoliniho čtvrť EUR

Řím si stále zachovává část kouzla, které na člověka dýchne při sledování starých filmů, jako jsou třeba Prázdniny v Římě s Audrey Hepburnovou a Gregory Peckem. Navíc je z pohledu turisty levnější než třeba Paříž nebo Londýn. Je proto častým cílem lidí, kteří vyrážejí na prodloužené víkendy. Jak si Řím podle fotografa a novináře Tomáše Vocelky pořádně užít?

Řekněme si to po pravdě hned na začátku: Řím za 48 hodin celý neuvidíte. Ani náhodou. Ale to nevadí. Jde o to, si ho užít, podobně jako si ho užívá ve filmu Sladký život Anita Ekbergová, koupající se ve fontáně di Trevi, nebo Audrey Hepburnová v Prázdninách v Římě. Takže - co byste měli vidět, co byste mohli vidět a co za návštěvu naopak nestojí?

Tajný tip, jak bez fronty koupit lístky do Kolosea

Koloseum a Forum Romanum jsou dvě místa, která při návštěvě Říma prostě nelze opomenout. Bylo by to jako jet do Paříže a nevystoupat na Eiffelovku nebo být v Londýně a nejít se podívat na Big Ben.

Problém je, že v sezoně bývají na vstupenky do obou těchto památek, ležících těsně vedle sebe, poměrně dlouhé fronty. Dá se jim však poměrně snadno vyhnout: hned vedle Fora Romana stojí kostel San Giuseppe dei Falegnami, v jehož podzemí se nachází nejstarší dochované římské vězení.

Jde o Mamertinský žalář, ve kterém byli vězněni apoštolové sv. Petr a sv. Pavel. Jednak jde o velice zajímavou památku, ale ještě lepší je, že se tam dá koupit bez fronty integrovaný lístek zahrnující návštěvu žaláře, Kolosea a Fora Romana. Pak už zbývá do Kolosea vystát jen tu kratší frontu, určenou pro lidi, kteří mají vstupenku.

Prohlédněte si chrám panen vestálek

Součástí Fora Romana jsou i pozůstatky komplexu posvátných panen zasvěcených bohyni Vestě. Vybírány byly ve věku šesti až deseti let a pak musely prožít třicet let jako panny. Deset let se učily, deset let praktikovaly kult jako kněžky a deset let učily novicky. Teprve pak se mohly vdát, stávalo se to ale jen zřídka. Když slib panenství porušily (což se také skoro nestávalo), muž byl sťat a ony byly zaživa zazděny, protože přímo zabít je nikdo nesměl.

Vatikán a Sixtinská kaple? Frontám se nevyhnete

Druhým zásadním cílem v Římě je samozřejmě Vatikán - přesněji řečeno Svatopetrské náměstí s bazilikou svatého Petra a Vatikánská muzea. Myslíte, že do Vatikánského muzea nemusíte? Jak se to vezme - uvnitř je totiž slavná Sixtinská kaple. Každopádně se připravte na dlouhé fronty, a to jak do muzeí, tak i do baziliky.

Do baziliky se vstupné neplatí, ale po cestě musíte projít bezpečnostními rámy a prohlídkou - stání ve frontě může v sezoně klidně trvat i dvě hodiny. Vatikánská muzea to mají s frontou a bezpečnostními prohlídkami podobně. Takže - chcete-li navštívit obojí, zabere to opravdu hodně času, a to i v případě, kdy si do Vatikánských muzeí objednáte lístky přes internetové stránky.

Jak se v Římě orientovat

V historickém centru města se dá chodit mezi zajímavými památkami pěšky - ale připravte se, že toho nachodíte opravdu hodně. Je dobré si zapamatovat, že hlavní orientační osa (trochu zalomená) spojuje Koloseum a Benátské náměstí (Piazza Venezia) na jedné straně a náměstí Popolo (Piazza del Popolo) na straně druhé. Z Piazza Venezia vychází směrem na náměstí Popolo ulice Via del Corso. Stačí jít stále rovně.

Po pravé straně této základní osy jsou fontána di Trevi, Španělské schody nebo třeba Villa Medici. Po levé straně pak najdete Pantheon, náměstí Navona nebo oltář Ara Pacis, zasvěcený starořímské bohyni míru.

Fontána di Trevi nebo Španělské schody? Nejlepší jsou brzy ráno

Rovnou zapomeňte, že byste měli fontánu di Trevi nebo Španělské schody jen pro sebe nebo že by byly prázdné jako ve starých filmech. Je tam obvykle pořádně živo. Pokud si je chcete užít téměř o samotě, nejlepší čas je opravdu brzo ráno.

Doprava: hlavní jsou autobusy

Doprava v Římě spočívá především v autobusových linkách. Jezdí zde sice i tramvaj a metro, ale linek je málo a v podstatě jen doplňují autobusovou síť. Na prodloužený víkend se určitě vyplatí jízdenka platící 72 hodin za 18 euro. Jezdit na ni můžete tak jako u nás autobusy, metrem i tramvají. Jízdenky se dají koupit na stejných místech jako v Praze - tedy ve stanicích metra, v jízdenkových automatech a v některých trafikách. Mapu linek najdete na tomto odkazu. Stáhnout si lze také aplikaci Rome Travel Guide od společnosti Ulmon.

Pokud jde o dopravu z letiště Fiumicino, do centra pravidelně jezdí rychlé autobusy několika různých firem (Leonardo Express, Terravision, STI Buss Shuttle atd.). Lístky se dají koupit na letišti a pozor - jízdenka platná pro veřejnou dopravu v nich neplatí. Ceny za jednu cestu se pohybují od 6 do 15 eur. Dá se jet také vlakem za 8 eur na nádraží Tiburtina. Můžete jet samozřejmě i taxíkem, cena z letiště FIumicino se obvykle nepočítá podle kilometrů, většina taxikářů má za cestu letiště - centrum fixní tarif, který se běžně pohybuje kolem 40 až 50 eur.

Kde se najíst

Hlavní město Itálie je typické rodinnými tratoriemi rozesetými po uličkách a náměstích. Mezi místní speciality patří bucatini all'amatriciana (špagety s rajskou omáčkou a guanciale - vepřovým líčkem) nebo spaghetti alla gricia (s tvrdým ovčím sýrem pecorino a pancettou). Průvodce Lonely Planet doporučuje například tradiční tratorii Da Enzo na Via dei Vascellari.

Přes den je k zahnání hladu vhodná pizza al taglio (krájená pizza s sebou) nebo suppli (smažené rýžové kuličky). Labužníci by rozhodně neměli minout Mercato Centrale u hlavního vlakového nádraží Termini.

Kdo si nedal italské gelato, jako by v Itálii ani nebyl. Báječnou řemeslnou zmrzlinu mají například ve Fior di Luna ve čtvrti Trastavere. A prohlídka Vatikánu se dá zase zpestřit zmrzlinou ze stánku Old Bridge Gelateria. A jeden tip navíc: nadýchané cappuccino si dávejte jen ráno, Italové po obědě a večeři pijí pouze espreso.

Co za to nestojí: náplavky řeky Tibery

Pokud máte málo času, rozhodně si můžete nechat ujít procházku po nábřeží Tibery. Nemá podobné kouzlo jako Seina v Paříži nebo Temže v Londýně. Nečekejte, že na zanedbaných náplavkách najdete kavárny a čilý ruch. Potkáte tam v tom lepším případě běžce a cyklisty, jinak tam kromě občasných úkrytů bezdomovců nic není.

Máte-li málo času, zvažte také, zda opravdu chcete vidět slavnou římskou silnici Via Appia. Ne že by to tam nebylo hezké. Je ohromně zajímavá, na jejím začátku jsou několikery katakomby, které můžete navštívit, a podél cesty je pak spousta římských památek a dávných hrobek. Jenže abyste viděli katakomby a prošli se po Via Appia, potřebujete minimálně půl dne (pokud si půjčíte kolo), ale spíše celý, kdybyste chtěli chodit pěšky. Je to procházka, která může být klidně dlouhá deset i více kilometrů - podle toho, jak daleko po Via Appia chcete dojít.

Viděli jste Mussoliniho nový Řím? Metro tam jede od Kolosea

Kromě mnoha známých památek, jako je Koloseum, Forum Romanum nebo Pantheon, je v Římě samozřejmě ještě mnoho dalších zajímavostí. K těm, které se určitě vyplatí vidět, paří čtvrť EUR, kterou nechal vyprojektovat italský vůdce Mussolini. Chtěl novou výstavbou navázat na monumentální stavby starých Římanů a konkurovat jim.

Jednou z nejznámějších staveb je "hranaté Koloseum", ve kterém nyní sídlí módní značka Fendi (oficiálně se nazývá Palazzo della Civita Italiana). Do čtvrti EUR se dostanete jednoduše metrem, na které můžete nasednout třeba u Kolosea. Pak se vydejte na stanici EUR Magliana, ta je nejblíž ikonickému hranatému Koloseu.

Dalšími místy, která stojí za vidění, je třeba muzeum moderního umění Maxxi, které postavila slavná architektka Zaha Hadid, nebo moderní budova římské koncertní síně Parco della Musica, jejímž autorem je architekt Renzo Piano.

Krásné výhledy na město

Řím je kopcovité město, takže hezkých výhledů zde najdete mnoho. Můžeme doporučit dva. Ten první je z kopule baziliky svatého Petra ve Vatikánu. Připravit se pak ale musíte na dlouhou frontu do samotné baziliky i na vstup do věže. Krásné výhledy poskytuje ale také vyhlídková plošina na budově zvané Altare della Patria (Oltář vlasti) na náměstí Venezia. To je ta monumentální budova, která vypadá trochu jako obrovský psací stroj.

Další tipy na zajímavá místa najdete ve fotogalerii výše. A pokud vás naše doporučení nalákala, nezbývá než si zarezervovat letenku.