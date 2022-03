Česká technologie na výrobu vody uspěla v Dubaji. Získala cenu za nejlepší inovaci

Ruská válka na Ukrajině uvrhne obě země do největšího hospodářského poklesu za posledních 25 let. Ukrajina by ale mohla v roce 2023 výrazně oživit, pokud se podaří brzy uzavřít příměří. Uvedla to Evropská banka pro obnovu a rozvoj.

Invaze na Ukrajinu 24. února zemi těžce poškozuje. Moskvu zase zasáhly rozsáhlé sankce, které ji odstřihly do světového finančního systému a prudce zvýšily ceny komodit a energií.

Hlavní ekonomka banky Beata Javorciková očekává, že ukrajinská ekonomika letos klesne o 20 procent. Upozornila, že vojenské aktivity se odehrávají na území, které představuje 60 procent hrubého domácího produktu z období před vypuknutím epidemie nemoci covid-19. Pokud by se ale podařilo v příštích několika měsících uzavřít příměří, mohl by HDP v příštím roce vzrůst o 23 procenta.