"Pláž místo špatných zpráv." Čechy to táhne k moři, cestovky nabízí i soukromé lety

Až dvěma třetinám Čechů pandemie negativně zasáhla do cestovatelských plánů a polovina plánovanou cestu do zahraničí zcela zrušila. I přesto zájem o dovolené mimo hlavní sezónu přetrvává. Lidé vyhledávají destinace bez nutnosti testování, ale i exotická místa, kde by mohli strávit Vánoce. Jedna z českých cestovních kanceláří dokonce nabízí luxusní cestu na Maledivy soukromým letadlem.

Zatímco na jaře odložila své cestovatelské plány většina Čechů, na podzim se zájem o cesty do zahraničí zvýšil. Stoupá poptávka po zájezdech k moři na poslední chvíli, a to například na Kanárské ostrovy či do Tuniska. Většina Evropy zůstává momentálně označena červenou barvou signalizující vysoké riziko nákazy a ukládající povinnost před vstupem do Česka vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test.

A zcela bez omezení není ani většina dalších zemí světa. I přesto mají Češi zájem o cesty do exotických destinací, jak potvrzují oslovené cestovní kanceláře. Největší zájem je o Dubaj, Zanzibar, Mexiko nebo Maledivy.

Kromě takzvaných last minute zájezdů evidují cestovní kanceláře také zájem o termíny okolo Vánoc nebo období jarních prázdnin. Množství lidí toužících po exotické dovolené je i tak výrazně menší než vloni.

"Vyměňte špatné zprávy za pláže"

Dovolenou v ostrovním státě Maledivy v Indickém oceánu nabízí například pražská Cestovní kancelář SEN. Ta se zaměřuje na zájezdy pro náročnější a často i movitější klienty.

"Vyměňte špatné zprávy a pochmurné počasí za 34 stupňů a pláže s bílým pískem," láká cestovka na luxusní vánoční a novoroční dovolenou na Maledivách, kam zájemce odveze soukromé letadlo zahraniční společnosti.

Za 109 900 korun na osobu získají klienti "bezpečnou dovolenou bez přestupu na letištích, s lidmi s negativním testem na covid". V ceně je kromě mezinárodní letenky privátním letadlem ubytování na 10 nocí v čtyřhvězdičkovém hotelu v bungalovu na pláži s polopenzí.

Klientům navíc cestovní kancelář slibuje pětimetrové rozestupy na pláži, silvestrovskou gala večeři, průvodce na místě a garantovaný okamžitý návrat v případně neočekávaného uzavření hranic.

"Pokud by se opravdu stalo něco neočekávaného, klienty z ostrovů stáhneme a poletíme domů dříve. Je však minimální šance, že se něco takového stane. Doufám, že se boj s covidem postupně podaří vyhrát a nebude nutné žádné další speciální opatření, jako je uzavření hranic," říká Pavel Fellner, jednatel cestovní kanceláře.

"Druhé letadlo je zaplněno ze čtvrtiny"

Zájem o luxusní dovolenou na Maledivách je podle Fellnera velký. "Jedno letadlo máme vyprodané a plníme druhé," upřesňuje. V letadle je přitom 140 míst v economy a 16 míst v premium economy třídě, druhé letadlo je podle Fellnera momentálně zaplněno zhruba ze čtvrtiny.

Zájemci jsou především z řad movitějších klientů. "Jedná se především o starší páry, které si chtějí užít romantiku. Ale máme i množství rodin s dětmi, vzhledem k tomu, že cena pro dítě do 12 let je od 23 tisíc korun za celou 12denní dovolenou včetně letenky," dodává.

Zájezd začíná 25. prosince jedenáctihodinovým letem z Prahy. "Po vystoupení z letadla je náš průvodce rozdělí do skupin a podle toho, který resort si vybrali, nasednou do rychlolodi nebo malých vrtulových letadel, které je rozvezou po ostrovech. A potom si už jen užívají ráj na zemi. Zpět se letí 5. ledna po obědě a do Prahy se přiletí v ten samý den večer," popisuje.

Všichni účastníci zájezdu musí mít negativní test na koronavirus ne starší než tři dny. Pokud by však přece jenom před odletem zjistili, že se nakazili, cestovní kancelář jim garantuje vrácení celé částky zájezdu.

Za zájezdy na míru utrácí klienti i milion

Podobné luxusní zájezdy na míru klientům nabízejí také další cestovní kanceláře, většina z nich však nezajišťuje soukromou leteckou přepravu. "Na tyto zájezdy máme speciální exotické oddělení, kde vám kolegové připraví zájezdy na míru. Nelétají ale soukromou leteckou přepravou. Klient si nadiktuje své představy - destinaci, termín, cenu a my mu pošleme nabídku. Lety jsou ale v rámci pravidelných linek," říká Andrea Řezníčková, tisková mluvčí cestovní agentury Invia.

Klienti požadující dovolenou na míru většinou podle ní míří do Spojených arabských emirátů, na již zmiňované Maledivy nebo na Mauricius. Zájezdy na Maledivy nabízí Invia od 36 tisíc korun, ten na míru by pak v průměru stál 56 tisíc korun za osobu. "Jelikož si ale klient vše vybírá sám, je velmi obtížné to porovnávat," dodává Řezníčková.

Také další velké cestovní kanceláře, jako je Fischer či Blue Style, nabízí speciálně vytvořené zájezdy na míru. Většina těchto cestovek má na to i speciální oddělení. "Velmi oblíbené jsou například svatby v exotických destinacích nebo golfové zájezdy," vyjmenovává Ondřej Rušikvas, provozní ředitel CK Blue Style.

Jan Bezděk z cestovní kanceláře Fischer dodává, že zákazníci jsou za speciální pobyty a individuální zážitky ochotni utratit sta tisíce i milion korun. Takových zákazníků mají však podle jeho slov i oproti loňsku méně. "Běžně to bývají nižší stovky klientů," upřesňuje.

První Češka na K2 v DVTV: