Cestování, jak ho známe, klidně skončí, tvrdí dobrodruzi. Živí se teď i stěhováním

Cestovní ruch je jedno z nejpostiženějších odvětví ekonomiky. Celosvětová pandemie koronaviru na jaře zastavila komerční lety a někteří cestovatelé museli využít repatriační lety zpět do Česka. Mezi ně patří třeba Marek Jelínek, který byl v té době v africké Ugandě. Se svou přítelkyní Dominikou nyní zůstává v Beskydech. I další čeští dobrodruzi museli odložit toulavé boty na neurčito.

Pavel Svoboda se živí jako fotograf a dopisovatel z cest po celém světě. Vloni mu vyšla kniha Napříč Asií z Moskvy do Bangkoku, měl naplánovány desítky přednášek a taky pár cest do zahraničí. Nakonec mu vyšla jenom ta na začátku roku do Kolumbie.

"Pokračuji v tom, co mám rád a na co za normálního běhu pro samé cesty a přednášky není tolik času. Chodím hodně na ryby, užívám si klidu u nás na chalupě a na jaře a teď na podzim hodně fotím a vandruji po Česku, je tady krásně. Zároveň píšu hodně reportáží z cest do médií," popisuje své letošní dny.

Život naruby se naopak otočil cestovateli a dlouholetému průvodci Karlovi Starému, který jezdil s CK Nomád do celého světa, včetně KLDR nebo ostrovů v jižním Pacifiku.

"Jako člověk, kterého živí cestovní ruch, jsem najednou zůstal bez práce a s omezenými prostředky. Období naděje, že zase bude líp, se střídají s obdobími deziluze a obavami, že líp už jednou provždy bylo. Snažím se připravovat programy cest na příští rok, nové cestovatelské přednášky a

zdokonalovat se v práci s technikou a programy při jejich přípravě. Jenže přednášky bývají hlavně na podzim a v zimě a letos už to nevypadá reálně ani s nimi," říká.

To specialista na Írán Vladimír Váchal se z průvodce a tlumočníka i pro podnikatele stal stěhovákem.

Další z cestovatelů, Ladislav Zibura, si myslí, že podobné situace, jako je letošní pandemie koronaviru, se budou dít i v budoucnu a je nutné brát je jako součást života. "Každá generace si pár podobnými historickými situacemi projde. Jestli bychom si ale podle mě nějakou zkušenost měli odnést, pak je to uvědomit si, jak velkou moc vlastně stát má. Určitě je na to dobré myslet při volbách. Že si volíme lidi, kteří možná budou muset řešit podobně zásadní věc," apeluje.

Přečtěte si, co dělají i ostatní čeští dobrodruzi, se kterými jsme dříve publikovali rozhovory na Aktuálně.cz.