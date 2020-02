Domy v Praze propojí most od Davida Černého. Bude vypadat jako lokomotiva z roku 1895

Po incidentu, při kterém v pondělí 29letý Němec najel autem do masopustního průvodu v hesenském Volkmarsenu, zůstává 35 lidí v nemocnici. Dalších 17 bylo ošetřeno ambulantně. Na Twitteru to uvedla hesenská policie, podle níž je mezi zraněnými také 18 dětí.

Řidič do průvodu vjel kolem 14:45, když předtím podle německých médií objel policejní zátarasy. Muž, který se podle listu Bild jmenuje Maurice P. a také pochází z této zhruba sedmitisícové obce, utrpěl při činu poranění hlavy. Proč do průvodu najel, stále není zřejmé. Policie hovoří o tom, že tak učinil záměrně, zároveň ale nemá indicie, že by šlo o politicky motivovaný trestný čin.