Prahou projely stovky motocyklů Harley-Davidson, v centru zastavily dopravu

Spanilá jízda 800 strojů byla součástí 8. ročníku Prague Harley Days, které se v metropoli konají od pátku do neděle. Okruh byl plánovaný zhruba na 90 minut. Z areálu Výstaviště v Holešovicích motorkáři vyjeli v 10:30 a jeli přes Hlávkův most na Václavské náměstí, Karlovo náměstí a přes Smetanovo nábřeží a Mánesův most se vrátili po ulici Dukelských hrdinů zpět na Výstaviště.

Centrem Prahy projely stovky motocyklů Harley-Davidson | Video: Aktuálně.cz