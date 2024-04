První kočka Česka uhynula, tvrdí deník. Micka Pavlových byla poslední dny nemocná

Stala se hvězdou předvolební prezidentské kampaně a pak i první kočkou v historii státního úřadu. Jedenáctiletá Micka, která se s Petrem a Evou Pavlovými před rokem stěhovala na Hrad, teď podle informací deníku Blesk uhynula. Kvůli nemoci svého čtyřnohého mazlíčka první dáma v posledních dnech rušila svůj program, včetně návštěvy Zlínského kraje.

"Vím, že jsem teď nebyla příliš aktivní, nicméně nemoci se nevyhýbají ani chlupatým členům rodiny, o které se také musíme starat. Micka vyžaduje už několik dní péči a já bych si moc přála, aby mohla brzy opět sama pobíhat venku," napsala Eva Pavlová koncem minulého týdne na svém facebookovém profilu.

"Zvířátka nám toho spoustu dávají, mnohdy bychom se od nich mohli učit, ale zároveň je to závazek. To, že se o ně staráme více v době, kdy jim není 'do skoku', je to nejmenší, co jim za jejich službu pro nás můžeme dát," zní v jejím vyjádření, které si získalo vřelé reakce a přání k brzkému uzdravení.

Po čtyřech dnech ale deník Blesk přišel s tím, že kočka Pavlových uhynula. Informace Hrad odmítl komentovat. "Tuto otázku nechá paní Eva Pavlová bez reakce," řekl deníku Petr Fučík z kabinetu první dámy. Jedenáctiletá kočka si získala srdce Pavlových příznivců v prezidentské kampani. Její fotografie si fanoušci dokonce tiskli na trička i ručně vyrobené transparenty s hesly "Micka na Hrad".

Poslední rok strávila s Pavlovými v Lumbeho vile, odkud měla přístup do zahrady. Micka byla nalezenec, kterého před 11 lety vyčmuchal dnes už také uhynulý pes Pavlových jménem Bob. Protože byla zima, panička se nad koťátkem smilovala, vzala ho domů a to už od manželů nikdy neodešlo. Z Micky se stala nejvěrnější čtyřnohá kamarádka, kterou Pavlovi kdy měli.

