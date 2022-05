Po šesti týdnech výpovědí Deppa a jeho exmanželky zazněly u soudu závěrečné řeči

Po šesti týdnech výpovědí v pátek v soudní síni v americké Virginii zazněly závěrečné řeči advokátů herců Johnnyho Deppa a Amber Heardové, bývalých manželů, kteří se nyní vzájemně obviňují z pomluvy a fyzického a psychického napadání a týrání a požadují po sobě astronomické odškodné.

Deppovi právníci požádali porotu, aby hercovi "vrátila zpátky jeho život" tím, že uzná Heardovou vinnou z pomluvy. Obhájci herečky zase porotcům řekli, že se její život proměnil od začátku sporu v peklo a že se ji Depp snaží cíleně očernit kvůli tomu, že jej opustila.

Heardová "mu zničila život tím, že nepravdivě řekla světu, že si vytrpěla domácí násilí z rukou pana Deppa", řekla v závěrečné řeči hercova právnička Camille Vasquezová. Depp svou exmanželku žaloval kvůli úvodníku v listu The Washington Post, v němž se Heardová označila za oběť domácího násilí, aniž však přímo zmínila jméno svého exmanžela. Depp tvrdí, že kvůli článku přišel o štědře placené role a utrpěla jeho pověst, kterou se nyní snaží soudním sporem vylepšit.

Během více než 100 hodin soudních výpovědí, které živě přenášely televizní kamery, však vyšlo najevo velké množství velmi choulostivých detailů jejich zjevně bouřlivého manželství, jež přiměly ke sledování kauzy tisíce lidí po celém světě.

Pozornost přitáhlo mimo jiné zapojení bývalé Deppovy partnerky a modelky Kate Mossové, která tento týden na lavici svědků prostřednictvím videokonference ve velmi krátké výpovědi vyvrátila tvrzení, že ji Depp během jejich vztahu shodil ze schodů.

Herec před soudem odmítl, že by kdy Heardovou fyzicky napadl. Jeho právníci tvrdí, že si herečka obvinění vymyslela ve snaze svého exmanžela poškodit a sama byla ve vztahu agresorkou. Heardová vypověděla, že ji Depp fyzicky či slovně napadl nejméně desetkrát, přičemž byl často opilý či pod vlivem drog. Její právníci se herce snažili vykreslit jako muže dvou tváří - pod vlivem byl surový a po vystřízlivění si na detaily incidentů nepamatoval, ale několikrát se za své chování omluvil a sliboval, že se napraví.

"Žádáme vás, dámy a pánové, abyste pohnali pana Deppa k odpovědnosti za jeho činy," řekl dnes právník Heardové Benjamin Rottenborn. "Postavte se za všechny oběti domácího násilí, které trpí v tichosti. Postavte se za svobodu projevu," dodal.

"Důkazy naprosto jasně poukazují na to, že násilníkem je paní Heardová a že je lhářka," řekla Deppova obhájkyně Vasquezová. "O panu Deppovi lhala a vzala na sebe svou životní roli jako veřejná postava reprezentující domácí násilí," dodala.

Depp zažaloval Heardovou o odškodné ve výši 50 milionů dolarů (1,15 miliardy korun), načež jeho manželka podala protižalobu a požaduje po hercovi dvojnásobek. Obě strany dnes však řekly, že jim ve sporu nejde o peníze, ale o očištění vlastního jména.

Soudkyně Penney Azcarateová na začátku líčení informovala porotu, o čem přesně má při svém rokování rozhodovat a jakým způsobem. "Nesmíte svůj verdikt žádným způsobem zakládat na sympatiích, předsudečných dohadech nebo spekulaci. Váš verdikt musí vycházet výhradně z důkazů a soudních pokynů," řekla soudkyně.

Porotci nesměli zjišťovat žádné informace o kauze z médií či sociálních sítí, kde se kauza stala předmětem vášnivých diskusí. Podle pozorovatelů se přitom sympatie veřejnosti kloní spíše na stranu Deppa, přičemž proti Heardové se spustila vlna často až nenávistných reakcí. "Obtěžují mě, vyhrožují mi, ponižují mě," řekla Heardová na otázku, jak vypadá její život od vypuknutí soudního sporu. "Lidé mě chtějí zabít a říkají mi to. Každý den. Chtějí dát moje dítě do mikrovlnky. Říkají mi to," prohlásila ve čtvrtek na lavici svědků při posledním vystoupení před soudem.

Depp již v minulosti prohrál spor o pomluvu s britským bulvárním listem The Sun, který ho v jednom ze svých článků nazval manželským násilníkem. Londýnský soud rozhodl ve prospěch listu, protože dospěl k názoru, že většina tvrzení Heardové o hercových agresivních výpadech byla pravdivá.