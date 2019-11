Instagram zrušil účty stovkám pornohereček. Je to diskriminace, tvrdí ženy

Sociální síť Instagram zakázala účty několika stovkám hereček z pornografické branže. Jako důvod uvedla, že jejich profily porušují etický kodex. "Odmítáme mít jiné standardy než jiní herci," brání se pornohvězdy. Tvrdí, že na svém účtu neměly žádný citlivý obsah.

"Měla bych mít možnost založit si ověřený profil jako Sharon Stoneová, realita je ale taková, že pokud budu mít takové jméno, jaké mám, Instagram mě vymaže," čílí se Alana Evansová, která bojuje za práva pornoherců na sociální síti Instagram.

Hnutí Evansové dalo dohromady asi 1300 herců a hereček, kterým hlídací psi Instagramu letos vymazali profil i přesto, že na sociální síti údajně nesdíleli žádnou nahotu anebo sexuální obsah, informuje britský zpravodajský web BBC.

"Diskriminují nás jen proto, že se jim nelíbí, čím se živíme," tvrdí Evansová, která sama podniká v pornografické branži.

Za poslední kapku označila Evansová jednání Instagramu, když zemřela slavná pornohvězda Jessica Jaymesová. Její profil, který sledovalo asi 900 tisíc uživatelů, zmizel z platformy ze dne na den.

"Účelová kampaň"

Podle Evansové a dalších herců z této branže začala sociální síť na sklonku roku 2018 účelově mazat jejich profily. Správce sítě vystupoval pod přezdívkou Omid a chvíli před odstraněním jejich profilů "terorizoval" herečky urážlivými a "oplzlými" zprávami, tvrdí Evansová.

Jednou z prvních obětí byla herečka a prostitutka Ginger Banksová, kterou "Omid" nahlásil minulý rok na podzim.

"Je to frustrující. Chováte se podle pravidel, a stejně vám vymažou profil. Tihle lidé si myslí, že bychom neměli v téhle branži pracovat, anebo ještě lépe že by taková práce neměla vůbec existovat. Vůbec je nezajímá, že z něčeho musíte žít," říká Banksová, která se hájí tím, že nikdy nezveřejnila lechtivý snímek. "Už jen to, že mám na fotce legíny, je podle správců sítě provokace. Herce takhle nikdo neterorizuje, mohou být odhalení, jak uváží za vhodné."

Pravidla Facebooku neumožňují o nahotě ani chatovat

Mluvčí Facebooku, pod který spadá právě Instagram, pro BBC řekl, že "ve světě sociálních sítí musí existovat jasná pravidla ohledně nahoty a sexuálního podtextu, aby byl obsah vhodný pro širokou skupinu lidí po celém světě."

"Jakmile se dozvíme, že nějaký profil tato pravidla porušuje, zamezíme mu v šíření dalšího obsahu. Lidé mají šanci svůj záměr vysvětlit, a pokud uznáme, že je jednání v souladu se směrnicemi, profil jim obnovíme," dodává mluvčí.

Připravovaná pravidla Facebooku zakazují uživatelům nabízet anebo žádat o fotografie obsahující nahotu, posílat smajlíky se sexuálním podtextem a psát sprostá anebo citlivá slova, která se vážou k sexu anebo pornografii.

Zkušební materiály, kterými se správci sítě řídí, nicméně nejsou veřejně k dispozici. Pornoherečky se obávají toho, že Facebook podpoří velké množství konzervativního publika, a tím pádem nebude prostor k diskusi o svobodě slova a férových podmínkách pro všechny.

