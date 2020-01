Meghan odletěla do Kanady, Harryho teď čeká ostrá debata o penězích i roli v rodině

V královské rodině pokračují diskuse o budoucím postavení vévody a vévodkyně ze Sussexu. Jedná se o jejich roli, financích i ochraně. Ukázalo se také, že pár si před půl rokem zaregistroval ochrannou známku na stovku propagačních předmětů. Vévodkyně Meghan v noci odcestovala z Británie zpět do Kanady, kde po novoroční dovolené královského páru zůstal jejich osmiměsíční syn Archie.

Harry a Meghan ve středu večer rozpoutali bouři na britské mediální scéně s oznámením, že už nechtějí vystupovat jako "přední" členové královské rodiny, plánují dělit svůj čas mezi Británii a Severní Ameriku a hodlají být finančně nezávislí.

Deník The Times uvádí, že mladý pár svým krokem ignoroval doporučení vysoce postavených poradců a o chystaném prohlášení prý informoval zbytek královské rodiny pouze deset minut před zveřejněním na Instagramu.

Oznámení přišlo dva dny poté, co se Harry a Meghan vrátili z několikatýdenní dovolené v Kanadě, kvůli níž nestrávili Vánoce s královnou, jak to bývá u jejích blízkých zvykem. Z dovolené se s princem a jeho manželkou nevrátil Archie, který zůstal za oceánem s chůvou. Po třech dnech ve Velké Británii proto vévodkyně ze Sussexu odletěla zpět za synem.

Princ Harry se mezitím vypořádává s důsledky zcela mimořádného kroku, který učinili. Zdroje z Buckinghamského paláce ve čtvrtek sdělily britským médiím, že královna Alžběta II., korunní princ Charles a Harryho bratr William pověřili vlivné činitele, aby urychleně ve spolupráci s vládou přišli s "proveditelným řešením" vzniklé situace.

Plány vévody a vévodkyně ze Sussexu vyvolaly nespočet otázek a Buckinghamský palác v prvotní reakci hovořil o "komplikovaných záležitostech", jejichž projednání "zabere určitý čas".

Finance, titul i práce

Jedná se například o financích pro Harryho a Meghan, jejichž životní náklady jsou nyní pokrývány především z příjmů Harryho otce Charlese a jeho Cornwallského hrabství.

"Princ z Walesu by mohl přestat financovat vévodu a vévodkyni ze Sussexu, pokud by se zcela vzdali královských povinností. (…) Charles dal jasně najevo, že jakákoli dohoda ohledně peněz se bude odvíjet od detailů jejich budoucí role," píše deník The Times.

Princ Harry každopádně zůstane šestým v pořadí následnictví na britský trůn, spekuluje se však o jeho titulu vévody.

Ve čtvrtek se také ukázalo, že Harry a Meghan si nechali před půl rokem zaregistrovat ochrannou známku na stovku propagačních předmětů, jako jsou tužky, ponožky nebo záložky, informoval britský deník Daily Mail. Mnoho odborníků a královských pozorovatelů to tak vnímá jako jeden z možných zdrojů financování jejich budoucího života.

Spekuluje se také o tom, že Meghan se bude chtít vrátit do filmové branže nebo se spojit s některou módní značkou. Vévodkyně již dříve vytvořila například charitativní kolekci oblečení, jejíž výtěžek šel na pomoc nezaměstnaným ženám. Spolupracovala také na zářijovém čísle britského vydání módního časopisu Vogue.

Mezi další možnosti patří podle pozorovatelů role řečníků, moderátorů a dále spolupráce s knižními vydavatelstvími či značkami na propagaci výrobků na Instagramu, kde je sleduje více než 10 milionů lidí z celého světa. Právě sociální sítě by se měly do budoucna stát klíčovým prostředkem, prostřednictvím kterého budou zveřejňovat novinky ze svého života, jak oznámili na svém novém webu.

Obchodní impérium vévodů by mohlo vynášet až 11 miliard korun

Podle amerického specialisty na maloobchod Andyho Barra by globální produktové impérium vévodů mohlo generovat příjmy ve výši až 500 milionů dolarů (v přepočtu více než 11,3 miliardy korun). "S královským jménem dokážou efektivně obchodovat, což je ironické vzhledem k tomu, že se snaží uniknout jeho sevření," uvedl pro zpravodajský web Daily Mail.

Odborníci se také shodují na tom, že pro vévodkyni bude pravděpodobně mnohem snazší najít si práci, zatímco Harryho další kariéra je spíše ve hvězdách. "Nedovedu si představit, co bude dělat Harry. Školy klasického typu nemá a byl v armádě, takže buď by dostal funkci tam, nebo nevím, co by dělal," uvedl český odborník na královské rody Karel Rodan.

Další palčivou otázkou, kterou bude muset královská rodina vyřešit, je bezpečnost vévodů. Jejich druhým domovem by se totiž mohla stát Kanada, kde vévodkyně dlouhá léta bydlela. Podle odborníků by v takovém případě kanadský rozpočet zatížily nemalé výdaje na ochranu královského páru, kterou v současnosti zajišťuje britské ministerstvo vnitra.

Kanada je součástí britského Společenství národů a hlavou státu je zde stále královna Alžběta II., kanadská vláda by tak pravděpodobně měla povinnost postarat se o bezpečí prince a jeho rodiny.

Podle zpravodaje televize ITV Chrise Shipa lze první konkrétní opatření královské rodiny vůči vévodům očekávat už příští týden.

Podívejte se, co o megxitu říká novinářka Irena Cápová: