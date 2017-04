Létající mrakodrap zavěšený na asteroidu. Budoucnost, nebo šílená vize architektů?

před 12 minutami

Sci-fi, nebo blízká budoucnost? Mrakodrap má viset nad zemí z asteroidu | Video: Clouds AO | 01:26

Newyorští architekti představili projekt nejvyššího mrakodrapu na Zemi, který se země vlastně nikdy nedotkne. Pomocí super silných kabelů má být zavěšen na pohybujícím se asteroidu 50 tisíc kilometrů vysoko.

Newyorské architektonické studio Clouds Achitecture Office představilo další ze svých vizionářských projektů. A stejně jako v minulosti, kdy se zabývalo domy na Marsu nebo v oblacích, i tentokrát jejich koncept opouští Zemi. Mrakodrap, který navrhli, je totiž zavěšen na asteroidu ve výšce 50 tisíc metrů nad Zemí.

Analemma Tower má být s planetkou spojena pomocí velmi silných lan. Spolu s ní se bude pohybovat po oběžné dráze rychlostí zhruba 500 kilometrů v hodině. Po trase ve tvaru osmičky by měla protínat jižní a severní polokouli ve větších městech jako New York, Havana, Panama nebo Dubaj. Každý večer by se měla vrátit do svého výchozí bodu.

Podle architektů budou operace s asteroidy naprosto běžné a obvyklé. Jak upozorňují na webových stránkách ateliéru, agentura NASA má v plánu už v roce 2021 zachytit a přemístit asteroid.

Díky solárním panelům umístěným nad mraky by budova měla být zcela soběstačná. Nezávislá by měla být, i co se týká vody, kterou by získávala z mraků a deště.

Mrakodrap by měl být vyroben z lehkých a slunečnímu záření odolných materiálů, jako jsou uhlíková vlákna nebo hliník. Podmínkou uskutečnění realizace je podle jednoho z autorů vývoj dostatečně silných kabelů, které objekt unesou.

Ve spodní části mrakodrapu by kromě stanic pro spojení se zemí měly být umístěny restaurace a obchody, v prostřední části kanceláře. Pro bydlení jsou určena až nejvyšší patra.

autor: Petra Jansová

