Český držák na kolo ve tvaru srdce získal prestižní cenu Red Dot za design

Nejprestižnější designérská soutěž Red Dot Award existuje už třiašedesát let. Devětatřicet porotců letos hodnotilo pět a půl tisíce produktů z celého světa v celkem sedmačtyřiceti kategoriích, od bytového designu, zdravotnictví, zahradnických potřeb až třeba po wellness. V seriálu článků představíme české firmy i jednotlivce, kteří v soutěži uspěli. Jedním z nich je i sedmadvacetiletý Martin Foret, který zaujal návrhem držáku na kolo ve tvaru srdce.

Je to příběh cyklisty, který má své kolo opravdu rád. Tak rád, že nechce, aby se poškrábalo, když ho někde opře, a bere jej i jako zajímavý interiérový doplněk. Proto také designér Martin Foret navrhl stylový držák na kola ve tvaru srdce. Jak jinak než v červené barvě. A pár umně ztvárněných drátů nadchlo porotce soutěže natolik, že si designér odnesl cenu Red Dot 2017.

"Právě že to nejsou jen dráty. V místech, kde se kolo stýká s držákem, jsou vlastně gumové trubičky, vyráběné na míru u jednoho moravského výrobce, aby se kolo nepoškrábalo, ale jsou tak dobře zamaskované, i barevně, že je od zbytku kovu nerozeznáte. A přesně to porotce tolik nadchlo," popisuje svůj nápad Martin Foret.

Ocenění mezinárodní poroty si velmi považuje. Při práci na držáku nastaly prý chvíle, kdy chtěl se vším praštit. Což zná asi každý, kdo složitě sháněl výrobce, lakýrníky a další dodavatele.

Od první myšlenky do konečné fáze hotového výrobku uplynuly skoro dva roky. Ovšem prvním A-HA momentem byl ten pocit, který člověk zažije, když jde v noci na záchod a zakopne v chodbě o odložené kolo opřené o stěnu.

"Samotný držák jsme pak už vyvíjeli rok, řešili jsme hlavně materiály," říká. Původně totiž uvažoval o dřevěné variantě. Co bylo naopak jasné od počátku, že věšák na kolo musí být také hezkým interiérovým doplňkem, aby nerušil, ale zdobil - ať už domov, či kancelář. "Čím dál víc lidí jezdí po městě na kole, je to součást životního stylu a chtějí ho mít kam jednoduše odložit i v práci," říká designér.

Věšák vypadá křehce, jako pár tenkých špejlí, a díky vzdušné konstrukci se zpočátku lidé báli, jak kolo unese. Zdání ovšem klame. Unese a je natolik praktický, že kolo do něj vlastně sklouzne samo přímo do ideální polohy. Jeho majitel se tak nemusí s věšením na stěnu nijak namáhat. Mimochodem ani tvar srdce není z hlediska konstrukce náhodný. Dobře totiž rozkládá váhu kola.

A pro ty, kdo kolo na stěně nechtějí a je pro ně praktičtější, když stojí v chodbě, vymyslel designér obdobnou variantu. Je to model němý sluha. "Řeší kolo vlastně stejně jako věšák na stěnu. Zafixuje jej v pevné poloze a díky materiálu nehrozí poškrábání stěn ani kola," vypráví tvůrce, který i u němého sluhy myslel na to, aby vypadal hezky sám o sobě, tedy bez kola. "Právě příští týden budeme mít první němé sluhy hotové a doufám, že do léta budou k mání," věří Martin Foret.

Vítězné srdce si už teď mohou zájemci koupit za 3600 korun. A aby to nebylo líto majitelům horských kol a jiných typů kol, designér už teď pracuje na věšácích i pro ně. "Teprve pak téma kolo na chvíli opustím. Projekt a nápady mám, ale zatím si to nechám pro sebe," dodává.

Pro sedmadvacetiletého designéra však i přes nově připravované projekty platí: "Moje kolo je moje chlouba a na dešti ho nenechám," takže se dá čekat, že se k věcem pro cyklisty zase vrátí.

Vyplatí se to? Tvrdí, že jej samotného překvapuje, jaký mají Češi o věšák zájem. Takže se dá uživit designem? "Já tvrdím, že ano. Jsem optimista. I když člověk dnes už samozřejmě musí myslet i globálně," říká vítěz Red Dotu.

Jeho snem je vybudovat silnou značku pod svým jménem, která bude respektovaná a vyhledávaná. "V každém případě to bude v doplňkovém interiérovém designu, na tom chci pracovat," dodává.

autor: Lenka Petrášová

