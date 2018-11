Unikátní dřevostavba na Vysočině se vznáší nad lomem. Lehce se rozloží a odstraní

Minimalistický obdélníkový dům stojí u bývalého lomu v Kamenné Lhotě poblíž Ledče nad Sázavou. Stavbu navrhli architekti z ateliéru A69 v roce 2015, o rok později projekt získal nominaci na Českou cenu za architekturu.

"Hledali jsme s ženou místo, kde by byla voda, kus lesa a louky. Původně jsme plánovali dům u rybníka," vysvětluje majitel atypického domu, že stavba u Ledče nad Sázavou vznikla vlastně náhodou.

Dům nemá klasické založení. Do svažitého terénu poblíž lomu je zakotven pomocí devíti žulových bloků, které pocházejí z pozemku a jsou pozůstatkem zdejší těžby.

"Na žulových blocích leží železný montovaný rošt a na něm klasická dřevostavba," přibližují architekti. Dům se dá jednoduše rozložit a odstranit. Minimální ekologická zátěž byla totiž jednou z priorit projektu.

Zdánlivě komplikovaný labyrint dispozičního uspořádání vznikl z ryze pragmatických důvodů. Architekti i majitel chtěli do domu dostat co nejvíc světla a sluníčka a také zachovat otevřené pohledy do okolní přírody. "Jsou tu krásné večery, při úplňku se odráží světlo Měsíce do stropu," tvrdí majitel.

"Myslím, že by tento dům mohl inspirovat další, že není třeba se bát spolupráce s architektem. Není stavebně nijak složitý. Jde o běžnou dřevostavbu, která se dá postavit takříkajíc na koleni," uzavírají architekti.

Dům levitující nad lomem je dalším dílem našeho seriálu Exkluzivní rezidence, v níž ukážeme portréty 12 ikonických staveb či rekonstrukcí ze střední Evropy, které se zapsaly do ročenek architektury, protože přinesly radikální pohledy či zásadní inovace.

Všechny díly pořadu Exkluzivní rezidence najdete na tomto odkazu.