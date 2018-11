před 4 hodinami

Ocelový objekt připomíná věže italských kostelů. Sledujte exkluzivní rezidence | Video: Jan A. Jindrák | 06:15

Čtyřpodlažní betonová věž obalená ocelovou slitinou corten stojí v malé vesnici Dafins v západním Rakousku. Architekt Stefan Marte ji navrhl pro své tři dcery. S domem rodičů je propojena chodbou, která ústí do knihovny. Ve třech patrech jsou dětské pokoje, každá z dívek má svůj, v prvním podlaží je samostatná kuchyň a jídelna. Minimalistický interiér a velká okna podtrhují výhled do okolí. Pohled na věž, která podle architekta připomíná věže u italských kostelů, je dalším dílem našeho seriálu Exkluzivní rezidence, v níž ukážeme portréty 12 ikonických staveb či rekonstrukcí ze střední Evropy, které se zapsaly do ročenek architektury, protože přinesly radikální pohledy či zásadní inovace.

