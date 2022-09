Trčí ze země jako oko ponorky. Kavárník umisťuje v bývalých Sudetech stroje na básně

Na několika místech v bývalých Sudetech jsou od léta automaty na básně. Takzvané Poesiomaty, které před pár lety vymyslel pražský kavárník Ondřej Kobza, stojí v krajině u opuštěných kostelů a pomyslně odkazují na zvuk zaniklých zvonů. K přehrání jedné z audionahrávek stroj nepotřebuje žádnou elektřinu, stačí jen zatočit klikou, zvolit si druh zvuku a poslouchat.

Hrací stroje vypadají jako periskopy lodí nebo výdechy z metra. Zatím jsou na sedmi místech, kde vyprávějí o životě Čechů a Němců, historii i víře. "Nechtěli jsme se pouštět do politických souvislostí a tím spíše konfrontací, i když minulost bude občas probublávat na pozadí. Mezi hlasy máme například i zvuk zvonu, který na onom místě už dávno nezní. Nebo mečení koz ze zmizelého statku. To je zmizelá poezie," říká Ondřej Kobza, který v minulosti rozjel kavárny Café v lese, Neustadt a do pražských ulic instaloval piána. Na současném projektu spolupracuje s Česko-německým fondem budoucnosti a Nadací PPF.

"Při výběru dramaturgie jsme pracovali s tematikou ruin, pomíjivosti času, s česko-německou historií. Šlo nám o máchovskou romantičnost místa. A přesně to splňují opuštěné kostely v pohraničí," dodává. Poesiomaty stojí například u kaple svaté Anny v Olešné na Tachovsku, ve Skocích u Žlutic nebo u poutního místa Kalvárie nedaleko města Úštěk.

Podívejte se, kam dál lákají na výlet.