Béžová princezna od Loose byla hotová za rok. Je to nafukovací dům, říkají majitelé

Příliš krátký byl pro Josefa Winternitze a jeho rodinu život ve smíchovské vile z 30. let minulého století. Dům, který navrhli architekti Adolf Loos a Karel Lhota, zabavili nacisti a rodinný život zhasl v koncentračním táboře. O to vzácnější je, že dnes příběh majitelů může vyprávět jejich potomek. Do konce dubna je navíc ve vile výstava, která připomíná odkaz průkopníka moderní architektury.

Výstava Loos Forever přibližuje život a dílo brněnského architekta, který by letos oslavil 150. narozeniny. V interiéru vily jsou kromě původního nábytku či jeho věrné napodobeniny doprovodné texty, fotografie a nákresy, které vysvětlují způsob tvorby Adolfa Loose a jeho blízkého spolupracovníka Karla Lhoty. "Součástí výstavy jsou také dvě místnosti s novou stálou expozicí věnovanou samotné vile a rodině mého pradědečka Josefa Winternitze," říká spolumajitel vily David Cysař. Podívejte se, jak to vypadá uvnitř. Výstava trvá do 2. dubna 2021, kvůli vládním nařízením jsou ale muzea, galerie a památky od pátku 18. prosince uzavřené.