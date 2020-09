Brno má další unikát. Zastupitel objevil v centru zachovalý byt z dob funkcionalismu

K vile Tugendhat či domu Low-Beerů se brzy zařadí i funkcionalistický byt, který nedávno objevil zastupitel Michal Doležel v centru Brna. Interiér z 30. let minulého století je od začátku komunismu v majetku města a vystřídalo se v něm několik nájemníků. Přesto to uvnitř působí, jako by se v něm zastavil čas. Dobu přečkalo původní vybavení, jako je krb, úložné prostory i podlaha. Podívejte se.

Michal Doležel na interiér dostal tip od své známé. "Byt byl pravděpodobně k pronájmu v databázi Brna-střed, má známá se na něj šla podívat a protože ví, že se zajímám o architekturu, volala mi s tím, že viděla interiér, který měl dochovaný původní nábytek. Představoval jsem si, že tu bude pár kusů nábytku, ale tohle jsem nečekal," říká Doležel.