Slovenka vymyslela plovoucí stanici na čištění oceánů, získala za ni prestižní cenu

Slovenská designérka Lenka Petráková nedávno obdržela prestižní ocenění v architektonické soutěži Grand Prix Award for Innovation of the Sea, která se specializuje na kreativní řešení environmentálních problémů. Porotu zaujal její návrh na futuristickou plovoucí stanici na čištění oceánů s názvem Osmý kontinent.

S nápadem na futuristicky vyhlížející plovoucí stanici, která má pomoci čistit oceány od plastů, přišla před čtyřmi lety během svého studia na vídeňské University of Applied Arts.

Název Osmý kontinent odkazuje na Velkou tichomořskou odpadkovou skvrnu, která se nachází zhruba mezi Kalifornií a Havají. Ta tvoří tuny odpadků, úlomků plastů i chemických kalů a je považována za jeden z největších environmentálních problémů.

Navrhovaný model, který zatím nebyl realizován, se skládá z pěti částí. Hlavní budovy ve tvaru okvětních lístků se nachází na plošinách ve tvaru chapadel. Hlavní funkcí stavby je filtrovat zbytky plastů nasbíraných z vody a přetvářet je dále na recyklovaný materiál.

Součástí stanice je také výzkumné středisko, má využívat energii z mořských proudů a slunce. Kromě toho počítá návrh i se skleníkem, kde by se pěstovaly halofilní rostliny (rostliny odolávající vysoké koncentraci soli, pozn. red.).

Oceán trpí

"Životadárný oceán trpí, musíme mu vrátit rovnováhu, aby naše planeta přežila. A toho nedosáhneme jenom s pomocí technologií, ale prostřednictvím interdisciplinární platformy, která bude lidi vzdělávat a měnit jejich vztah k mořskému ekosystému," popisuje Petráková na svém webu.

"Futuristickou čističku" přihlásila do prestižní soutěže Grand Prix Award for Innovation of the Sea oceňující vizionářské projekty zabývající se kreativním řešením environmentálních problémů. Právě Osmý kontinent se porotě líbil nejvíce.

"Je mi ctí, že jsem považována za součást generace toužící po zvládnutí této environmentální výzvy. Nikdy nepřestanu snít o lepším světě, který my jako lidé můžeme vytvořit," uvedla pro český web CzechCrunch.

Vymyslet řešení na čištění oceánů se snaží hned několik iniciativ. Velmi známý je například nizozemský projekt The Ocean Cleanup. Ten sbírá odpad v Pacifiku pomocí systému bariér s využitím mořských proudů. Cílem iniciativy je uklidit do čtyř let z oceánů až polovinu plastového odpadu.

Organizaci The Ocean Cleanup založil ve svých 18 letech Boyan Slat z Nizozemska. Když při potápění viděl v moři víc igelitových sáčků než ryb, rozhodl se s tím něco udělat. Jeho projekt uspěl i díky crowdfundingové sbírce.