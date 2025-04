Přes den byznys, večer party. Industriální interiér odráží dvě tváře majitelky bytu

Dvě tváře bytu i majitelky. Zatímco přes den nemovitost slouží jako základna pro byznys, večer se mění v ideální prostor pro noční život. Transformace loftu vzniká díky promyšlenému designu a moderním technologiím, které operují především se světelnou frekvencí. Dominantním prvkem bytu v industriálním stylu se stal pomyslný spací box, kterému mu zdárně sekunduje výrazné stropní světlo.

Jak navrhnout útulný a zároveň netradičně pojatý loft, který by kombinoval přírodní materiály a tóny s industriálními prvky, bylo úkolem pro architektku Michaelu Záhorovskou. Otevřený přístup investora jí umožnil odvážné kombinace materiálů a výběr neobvyklých designových prvků, přičemž vyhrát si mohla i se samotným konceptem. Inspiraci našla v životě samotné majitelky, která má stejně loft dvě zcela odlišné tváře.

Zatímco přes den byt slouží k jejím pracovním činnostem, u kterých se prezentuje seriózností a precizností, za soumraku se díky jednomu kliknutí mění v prostor plný dobrodružství, kde se duše nočního tvora může uvolnit a pořádně vyřádit.

Úložné prostory, vychytávky a dispozice

Jak už to tak u rekonstrukcí bývá, hlavní výzvou byly dispozice. Vzhledem k tomu, že světlá výška loftu činí 2,8 metrů, architektka musela vyloučit možnost vestavby patra. Zároveň bylo nutné vymyslet, jak co nejlépe oddělit využívané zóny a vytvořit dostatečné množství úložných prostorů, na kterých investor lpěl. Velkou roli v rámci úložného prostoru sehrálo také pódium s ložnicí. Architektka se snažila maximálně využít každý centimetr bytu, což přispělo k funkčnosti i estetické čistotě.

Kromě základních požadavků řešila i možné vychytávky, mezi které patří třeba vyhrazené místo pro robotický vysavač ve skříni se sklopným soklem, technická skříň, zabudovaný WC kartáč či nabíjecí zásuvka. Praktickým prvkem se stal i skrytý pracovní stůl, který se po sklopení promění ve vkusnou odkládací polici.

Vzdušnost a kvalitní materiály

Funkční a designové oddělení spacího prostoru architektka vytvořila pomocí prosklených příček, které společně s pódiem utváří pomyslný spací box. Ačkoliv by se někdo mohl zaleknout, že tato prosklená kostka naruší vizuál a vzdušnost bytu, realita je jiná. Prostor nepůsobí těžce díky zvoleným materiálům a detailům, a to například příčkám, které nesahají až ke stropu. Téměř všechny nábytkové prvky byly zavěšeny nebo opatřeny zapuštěným soklem z kouřového zrcadla, aby podlaha opticky pokračovala i pod nábytkem. I díky tomu byt o rozloze 55 metrů čtverečních působí větším dojmem.

Velkou pozornost tvůrkyně realizace nevěnovala jen dispozicím a úložným prostorům, ale také nábytku a voleným materiálům, které interiéru dotváří charakter. Mezi nejvýraznější kousky Záhorovská zařazuje například kožešinovou židli Due Piu, ikonické křeslo Airborne vyrobené z kovové sítě a zavěšenou kuchyň z texturovaného kovolaminátu, která je doplněná kouřovým zrcadlem. Čalouněné skříně v ložnici, které se chovají jako plátno, prostor zútulňují. Zábavným a oku lahodícím doplňkem se stala autorská tapisérie z dílny Bohemian Rugstory vytvořená speciálně pro tento loft.

Interiér je utvořen primárně z přírodních materiálů. Nechybí v něm dřevěné podlahy, mramorové obklady, nábytek z kvalitní dýhy a zeleň. Propojení kvalitního materiálu, industriálního stylu a propracovaných detailů zaručuje nadčasovost.

Interiér roku

Zajímavé oddělení zón, pojetí konceptu i celkové doladění bytu by architektce mohlo zaručit minimálně zajímavé umístění v soutěži Interiér roku, kde o prestižní ceny bojují architekti i interiéroví designéři z Česka i Slovenska, a to hned v několika kategoriích. Výherci budou vyhlášeni již 29. dubna v pražském Centru současného umění Dox. Porotou se stane také veřejnost, která od 1. do 15. dubna může pro své favority hlasovat v samostatné kategorii nazvané Hlasování veřejnosti - cena Ton, a to na stránkách organizátorů, tedy Interiéru roku.