Kadeřnictví jako z vesmíru. Do unikátního prostoru dali manželé Paškovi vše

U velkých rekonstrukcí se nechává duše. Toho si je vědom i slavný kadeřník Daniel Pašek. Společně s manželkou Barborou toužili vytvořit unikátní prostor, kde svým zákazníkům poskytnou ten nejlepší servis. Proto vzniklo kadeřnictví The Trim. Jeho budování dvojici stálo ohromné úsilí.

Naproti karlínskému baroknímu objektu Invalidovna se blyští okna nového komplexu Fragment, ve kterém sídlí i The Trim, unikátní kadeřnictví Daniela a Barbory Paškových. Lesk a třpyt nezmizí ani po vstupu do interiéru, který na první pohled ohromí svými kovovými prvky.

"Wow efekt" místa násobí monolitická recepce i zákazníci s novým střihem či barevným odstínem vlasů, kteří prošli pod rukama místního týmu kadeřníků. Paškovi ideální prostor, který by odpovídal všem požadavkům i náročné klientele, hledali dva roky. Cesta k vysněnému kadeřnictví tak byla nečekaně náročná.

Manželé společně s odborníky museli přijít s funkčními dispozicemi a zároveň trochu zkrotit vlastní představivost. Zákazníkům toužili dopřát dostatek soukromí, i když salon tvoří jeden velký a vzdušný otevřený prostor. Právě s tím majitelům pomohli projektant Daniel Falťan společně s architektkami Annou Nižňanskou a Annou Podroužkovou z Anny Architects.

Obavy z kovu

"Od začátku jsme chtěli hodně kovu a alpi-dýhu a koketovali s trochu bláznivým designem. Nakonec jsme se rozhodli pro čistý vizuál, kterému barevnost dodají menší prvky a doplňky. Architektky nám pomohly například s tím, co v interiéru určitě mít a naopak nemít. Designově jsme koncept změnili několikrát," vypráví kadeřník.

Ačkoliv se manželé na nový prostor a jeho realizaci těšili, časem se začali potýkat s obavami. Oba se báli především toho, že kov, který v prostoru hraje prim, bude působit studeně. Jejich pochybnosti se nakonec ukázaly jako zbytečné. Prostor kadeřnictví je prosklený a světlý - slunce do něj svítí hned z několika stran, přičemž sluneční paprsky na kovových prvcích působí příjemně. Dominantním prvkem celého interiéru je organicky tvarovaná kovová améba, ve které se nachází zázemí. Nejbarevnější částí Trimu je pak toaleta.

Za vše může maminka

Manželé rekonstrukci obětovali veškerý čas a energii. Náročná rekonstrukce zaměstnala nejen je, ale i skoro celou rodinu. Zatímco babičky hlídaly jejich dceru Taru, bratři slavného kadeřníka se postarali o všechny práce spojené se dřevem.

U rodiny se na chvilku zastavme, pro Daniela Paška je velmi důležitá. Ostatně maminka sehrála klíčovou roli v tom, čím je dnes. Na její radu se stal kadeřníkem. "Nastoupil jsem na učňák, kde jsem si musel zařídit soukromou praxi. Mamku napadlo, že se ozve kamarádce, která měla malé studio v Plzni. Koupila mi první nůžky a hřebeny a rozjel jsem to," popisuje začátky své kariéry Pašek.

Už v rodné Plzni začal vytvářet zajímavé střihy, jedinečné portfolio ho přivedlo do pražského kadeřnického studia Toni and Guy. Mladý talentovaný kadeřník nakoukl do velkého světa, prošel stáží v Londýně, doma stříhal celebrity. Mezi jeho stálé klienty se zařadili moderátor Libor Bouček, zpěvák Ben Cristovao a legendární Karel Gott.

Úspěch ho přivedl na myšlenku otevřít si vlastní podnik. S manželkou Barborou, která před tím pracovala několik let v korporátu, si v pražském Karlíně otevřeli první kadeřnictví. "Věděli jsme, že se krásně doplníme a měli jsme jasnou vizi. Nakonec jsme našli prostor, který se stal takovým naším pracovním obýváčkem s velikostí 40 metrů čtverečních, kam se vešla dvě kadeřnická křesla," vzpomíná Barbora a přiznává, že všichni jejich známí je varovali, že společný byznys jim zničí vztah.

Riskli to. "Pracovat spolu a pak se ještě společně vracet domů bylo samozřejmě intenzivní. Neměli jsem se kam jeden před druhým schovat. Stres pak ještě znásobil covid," vypráví Pašek.

V době, kdy společně pracovali v takzvaném "Malém Trimu", Barbora otěhotněla. Kromě toho udělali další velký krok, pustili se do hledání nového prostoru pro větší salon. "Věděli jsme, že to je velké sousto, ale i tak jsme do toho šli a jsme rádi, že jsme to dokázali," popisují.

Jen výběr místa zabral dva roky, pak se přidala náročná rekonstrukce, na malou dcerku zbývalo Paškovi méně času, než by chtěl. "Ke konci nám už docházely síly. Navíc jsem si uvědomil, že tímhle to nekončí, ale teprve začíná. Dceru vidím méně, ale tohle všechno dělám pro ni," svěřil se.

Nový projekt

Nedostatek energie po náročné rekonstrukci manželům evidentně nechybí, své síly totiž chtějí prověřovat dál. Zatímco Daniel by se časem chtěl věnovat designérské profesi, jeho žena již nyní pracuje na otevření obchodu s dětským zbožím. "Normální člověk by prostě postavil salon a letěl by na dovču. My si uděláme další byznys," směje se kadeřník.

Práce s běžnými lidmi a celebritami, které se z většiny skládají z přátel zpovídané dvojice, se prý moc neliší. Známí akorát častěji volí extravagantnější účesy či barvy. "Důraz klademe na přirozenost a řeší se i to, aby vlasy co nejvíce korespondovaly s osobností člověka. Maximálně se snažíme podtrhnout osobnost každého klienta," popisuje Pašek, který prozradil, že momentálně bojují s tím, že někteří zákazníci jim ukazují snímky vylepšené umělou inteligencí. Těm pak musí vysvětlovat, že docílit takového výsledku není možné.

Interiér roku

Velkou radost by manželům i architektkám udělalo co nejlepší umístění v soutěži Interiér roku. The Trim je součástí kategorie Veřejný interiér II, kde se o výhru utká například s přestavbami škol či zdravotnických zařízení. O prestižní ceny bojují architekti i interiéroví designéři z Česka i Slovenska, a to hned v několika kategoriích. Výherci budou vyhlášeni již 29. dubna v pražském Centru současného umění DOX.

Porotou se stane také veřejnost, která od 1. do 15. dubna může pro své favority hlasovat v samostatné kategorie nazvané Hlasování veřejnosti - cena TON, a to na stránkách Interiéru roku.

Snímky unikátního interiéru s podrobnějším popisem naleznete v galerii.