"Tulipán" v Londýně nevyroste, starosta ho odmítl. Mrakodrap zničí ráz města, tvrdí

Vyhlídková věž nakonec nebude stát v centru Londýna. Tři měsíce poté, co "tulipán", jak se stavbě přezdívá, odsouhlasila komise města, nedal výstavbě zelenou tamní starosta Sadiq Khan. Vadí mu, že "nevídaná atrakce" zničí charakter zástavby a přiláká příliš mnoho turistů.

Tulipán navrhlo studio Foster and Partners, které v minulosti realizovalo například visutý ocelový most Millenium Bridge. Nový mrakodrap měl být rozhlednou, galerií a restaurací zároveň.

Věž na jaře odsouhlasila komise města a zdálo se, že už nic nebrání její výstavbě. Rozhodnutí se ale nelíbí londýnskému starostovi, který tvrdí, že atrakce nepřinese městu nic pozitivního.

Podle Sadiqa Khana se věž nehodí do centra Londýna, zničila by podle něj charakter přilehlých čtvrtí, které patří mezi světové památky. Nelíbí se mu ani to, že vyhlídka cílí hlavně na turisty, což by zkomplikovalo městskou dopravu.

Tulipán měl být menší než londýnský Shard, který je dnes nejvyšší budovou v západní Evropě. Pomyslné prvenství by mu v budoucnu mohlo vzít plánované "Sauronovo oko", 320 metrů vysoký mrakodrap, který vyroste v městečku Brande na dánském venkově.

