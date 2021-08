Lesní koupaliště v Liberci naváže na tradici z první republiky. Přestavba začne letos

Budoucí podoba lesního koupaliště v Liberci má v sobě kus atmosféry z Rozmarného léta i estetiky severských zemí. Autorem citlivé přestavby je studio Mjölk, které plovárnu loni získalo do své správy. Do pár let chce v areálu vybudovat převlékárny, toalety, občerstvení, saunu i hřiště.

Lesní koupaliště se nachází uprostřed lesa v libereckých Lidových sadech. Jeho vznik se datuje do meziválečného období, kdy sloužilo jako hasičská nádrž. Od roku 2007 byla plovárna opuštěná, až do loňského léta, kdy ji nastartoval Spolek Lesní koupaliště pod vedením architektonického studia Mjölk. Areál má dnes provizorní stánek s občerstvením, lavičky a malá dřevěná mola. V následujících letech chce ateliér vybudovat trvalé řešení a koupaliště obohatit o převlékací kabinky, hřiště nebo saunu. "Drobné objekty jako pobytová mola mohou na koupališti vznikat formou brigád, což se nám v minulém roce velmi osvědčilo. Není nad to vzít do ruky vrtačku a postavit něco vlastníma rukama. Jasné je, že budeme potřebovat pomoc. Proto jsme zřídili transparentní účet, na který nám mohou přispěvatelé a fanoušci posílat finanční pomoc. Budeme rádi za jakýkoliv příspěvek na účet 2101808884/2010," říká šéf spolku a architekt Jan Vondrák. Podívejte se, jak se koupaliště už letos začne měnit.