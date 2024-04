Měli mě za exota. Majitel chtěl upřímný byt, rozvody nechal venku a zeď popraskanou

René Dlesk je architekt a na jeho bydlení se to pozná. Když se s ženou rozhodli k proměně svého panelového bytu v Praze 5, uvažoval nad ní jinak, než je při přestavbách sídlištních bytů běžné. Z interiéru sice odstranil všechny nadbytečné příčky, respektoval ale původní materiály a nechtěl, aby zedníci vyhladili nerovnosti, které po úpravách zbyly.

"Zedníci je měli jen nahrubo začistit, dostali za úkol vše penetrovat a vybílit. Nerovnosti mi totiž v tomto případě vůbec nevadí, dokonce je mám rád. Je to upřímná dekorace a navíc zadarmo," popisuje architekt studia RDTH René Dlesk, proč při rekonstrukci bytu chtěl, aby všechny změny byly viditelné a daly se jednou rozlišit od původních konstrukcí. Věří, že způsob, jakým se dnes přistupuje k historickým památkám, si zaslouží i padesát let starý panelák. Se zedníky o tom ale nediskutoval.

"To, že mi jde o kontrast původní stavby a nově vkládaných prvků, jsem jim nějak naznačil, ale dlouho nevysvětloval, protože i tak by to nejspíš nebylo v souladu s jejich pravdou. Nevysvětloval jsem jim ani to, proč mi nevadí stopy původních stavebních zásahů nebo odstraňovaných zdí. Chápu, že používat tuhle metodu v paneláku je poněkud neobvyklé," říká.

Jako na exota se na něj dívali i elektrikáři a instalatéři, když po nich kvůli nařízení Společenství vlastníků a jednotek, které zakazuje instalovat rozvody přímo do nosných zdí nebo stropních panelů, chtěl, aby kabely vedli po povrchu.

"Nechtěli jsme snižovat stropy sádrokartonovými podhledy, kde je možné část rozvodů skrýt. Výšku totiž považuji za jednu z nejcennějších hodnot prostoru. Vše je vedeno po povrchu, tak jako původní rozvody topení. Ale nevadí mi to. Mám rád smysluplná omezení, která mi zjednodušují rozhodování a současně vytváří vlastní přirozenou estetiku," vysvětluje majitel bytu.

Podívejte se na proměněný interiér.